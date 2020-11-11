Стало известно, за что лишили статуса адвоката Александра Добровинского

Причина лишения профессионального статуса Александра Добровинского, участвовавшего в процессе с актером Михаилом Ефремовым, стало разглашение им адвокатской тайны. Если конкретно - информации о том, что ему предлагали защищать подсудимого. Об этом рассказал сам Добровинский, получивший решение квалификационного совета Адвокатской палаты Москвы.

"Мне вменяется нарушение профессиональной этики ввиду того, что я якобы разгласил адвокатскую тайну, рассказав, что мне в офис кто-то звонил с вопросом, буду ли я защищать господина Ефремова, на который я через секретаря ответил отказом", - сообщил Добровинский ТАСС.

Адвокат добавил, что в решении, с которым он не согласен, есть немало "брешей", дающих возможность его обжаловать. Он отметил, что в отличие от статуса он не лишился ума и "колоссальной поддержки друзей и из адвокатской среды, и политиков".

"Времени на подготовку иска у меня достаточно, несмотря на все затягивания со стороны Адвокатской палаты Москвы", - подчеркнул Добровинский.

Ранее, 13 июля, президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении обоих участвовавших в процессе адвокатов - Эльмана Пашаева и Александра Добровинского. В Министерстве юстиции пояснили, что по делу Ефремова адвокаты допускали высказывания, которые "содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов, демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности". Пашаева в итоге лишили статуса на год, а Добровинского - на два. О таком решении стало известно 30 октября.