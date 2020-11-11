Поздравление от Президента





Поздравление от Василия Попкова из Апшеронска

Наш герой - его удалось спасти от тюрьмы, теперь он готовится к свадьбе

О сироте Василии Попкове из Апшеронского района Кубани мы рассказали в начале уходящего года.





Поздравление от Председателя Правительства

Уважаемый Владислав Александрович!

Уважаемые друзья!

Примите мои искренние поздравления с 30-летием.

"Российская газета" стала одним из первых изданий Российской Федерации - демократической, свободной страны. В репортажах и статьях "РГ" можно было прочитать об экономических преобразованиях, поднимались острые злободневные вопросы, обсуждались актуальные темы.

За эти десятилетия "РГ" прошла уникальный путь развития, сохранив присущие ей высокий профессиональный уровень, объективность, достоверность и особый стиль.

Сегодня "Российская газета" - крупнейший медиахолдинг, филиалы которого работают в разных регионах нашей страны. "РГ" - это всегда оперативная информация о событиях, происходящих в стране и мире, эксклюзивные интервью, глубокие аналитические статьи. А также "деловые завтраки" с известными политиками, бизнесменами, деятелями культуры, спортсменами.

Тридцать лет "РГ" пользуется большим авторитетом у многомиллионной аудитории читателей. И сегодня является одной из самых цитируемых и популярных газет. Неизменный успех издания - это заслуга высокопрофессиональной команды журналистов, редакторов, фотокорреспондентов. Людей ярких, талантливых, креативных, которые ежедневно делают все, чтобы читатели открывали именно "Российскую газету".

Желаю вам новых успехов и достижений, интересных проектов. И, конечно, здоровья и благополучия.

М. Мишустин





Поздравление от Председателя Совета Федерации

Главному редактору "Российской газеты"

В.А. ФРОНИНУ

Уважаемый Владислав Александрович!

Дорогие друзья, сотрудники "Российской газеты"!

Поздравляю вас с юбилеем! 30 лет назад вышел первый номер вашей газеты. Вы почти ровесники современной России. Развивались и менялись вместе со страной. И хотя создавались, задумывались как газета официальная, но очень быстро смогли завоевать любовь и уважение широких читательских кругов. Стали по-настоящему газетой для людей. Потому что выбрали правильный путь - не просто информировать, а рассказывать, объяснять, полемизировать. Вы не согласились оставаться только публикатором государственных документов; в ваших ярких материалах - реальная жизнь, реальные вопросы и проблемы, реальные интересы россиян.

При этом вы никогда не снижали и не снижаете планку, сохраняете высокое качество текстов, написанных хорошим, грамотным языком. Наверное, необычно употреблять такие эпитеты в отношении СМИ, но вы очень чистоплотная, добротная, порядочная газета. Вас приятно читать. Любую рубрику, на любой странице!

Но для меня, как жителя Санкт-Петербурга, особенно важно ваше внимание к вопросам культуры. Считаю это одним из проявлений государственности "Российской газеты", которая через любовь к прекрасному формирует гражданина высоких качеств. Вы точно подбираете темы, глубоко их прорабатываете. Ваши авторы без преувеличения настоящие знатоки искусства, признанные авторитеты в своем деле.

Несмотря на то, что за минувшие 30 лет серьезнейшим образом изменились технологии работы с информацией, способы коммуникации, вы остаетесь по-настоящему востребованными. Вас знают, читают, цитируют. Все вы - от главного редактора до корректора - отличаетесь особым, ответственным подходом к слову. Именно поэтому архив "Российской газеты" - летопись страны во всем многообразии. Уверена, вы продолжите вести ее столь же талантливо, опираясь на сложившиеся за тридцать лет традиции, творчески применяя современные технологии.

Желаю удачи на этом пути! Реализации всех планов - коллектива в целом и каждого из вас!

В.И. МАТВИЕНКО





Поздравление от Председателя Государственной Думы





Поздравление от Заместителя Председателя Совета Безопасности

Уважаемые друзья!

Искренне поздравляю вас с 30-летним юбилеем "Российской газеты".

Основанная на рубеже эпох, она стала первым официальным изданием новой России. И за три десятилетия превратилась в крупный медиахолдинг, который успешно развивается в цифровом формате.

Вы не только публикуете законы и важные государственные документы, но и даете компетентную, достоверную информацию о событиях в стране и за рубежом. Предлагаете актуальные новости и эксклюзивные интервью, аналитические статьи и комментарии ведущих экспертов. Именно поэтому ваше издание пользуется популярностью среди миллионов читателей.

Авторитет "Российской газеты" - это результат большого труда ее замечательного коллектива. Высоко оцениваю мое взаимодействие с вашим изданием на самых разных государственных постах - Президента, Председателя Правительства России, Заместителя Председателя Совета Безопасности. Наша совместная работа всегда была интересной и результативной.

Уверен, что вы и впредь будете воплощать в жизнь яркие проекты, добиваться успехов в профессиональной деятельности.

Желаю вашему коллективу здоровья, процветания и новых творческих удач.

Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Д.А. Медведев





Поздравление от театра К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко





Поздравление от Патриарха Московского и Всея Руси





Поздравление от семьи Кусковых из Приамурья





Поздравление от министра обороны





Поздравление от министра иностранных дел





Поздравление от собкора "РГ" в Риме Нивы Миракян





Поздравление от Заместителя Председателя Правительства





Поздравление от Секретаря Совета Безопасности





Поздравление от мэра Москвы





Поздравление от губернатора Московской области

Уважаемый Владислав Александрович!

Поздравляю Вас, весь коллектив редакции и преданных читателей "Российской газеты" с 30-летием со дня выхода в свет её первого номера!

Статус официального печатного органа Правительства Российской Федерации для вас стал почётной и ответственной миссией, но точно не узкими рамками. Журналисты "Российской газеты" вдумчиво и талантливо пишут о жизни большой страны, событиях и людях. Аналитика, комментарии, интервью, "Деловые завтраки", особый стиль и взгляд - это то, что всегда заставляет ждать новых выпусков.

Благодарю Вас за плодотворное сотрудничество и освещение тем, важных для Подмосковья! Желаю творческих удач, новых успешных проектов и больших тиражей!

Губернатор Московской области А. Воробьев





Поздравление от коллектива Нежитинской средней школы

23 года назад в селе Нежитино, что в Костромской области, случилась беда: сгорела школа. Дотла. В те годы рассчитывать на её скорейшее восстановление не приходилось. И её тогдашний директор Зинаида Зайцева обратилась с письмом в "Российскую газету" с просьбой о помощи.

"Краю нужны образованные, культурные люди и они должны фундамент знании получить в своей родной школе, хранить и приумножать традиции края и русского народа. Мы просим откликнуться на нашу беду каждого, кто болеет душой за Россию", - написала Зинаида Васильевна. После публикации письма началось невероятное: переводы с пометкой "на школу в Нежитине" стали приходить со всех концов страны. Деньги высылали и простые читатели, и солидные организации. Весомый вклад поступил и из резервного фонда президента РФ. Так удалось всем миром собрать необходимую сумму, и первого сентября 1999-го новая школа распахнула свои двери.

Сегодня здесь учится 58 ребятишек. А "Российская газета", протянувшая ей в трудную минуту руку помощи, заняла почетное место в школьной истории.





Поздравление от Председателя Конституционного суда

Уважаемый Владислав Александрович!

Дорогие друзья!

Примите самые искренние и теплые поздравления с 30-летним юбилеем главной газеты страны - "Российской газеты"!

Вы отмечаете замечательную дату - время зрелости. В этот период в человеческом возрасте уже осознаны и пережиты огрехи беззаботной молодости и еще далеки и необозримы перспективы седой патриархальности. При этом накоплен бесценный багаж знаний и опыта, применение которых так способствует эффективному и динамичному дальнейшему развитию. Вот и ваше мастерство, профессионализм создателей одного из наиболее популярных печатных российских изданий на протяжении всех последних лет приблизилось к наивысшей точке - к умению соблюсти баланс в извечных дилеммах журналистской профессии: свобода или ответственность, вмешательство или нейтральность, факты или мнения, объективность или субъективность.

Вам удалось нечто очень важное - найти и обозначить ценности, способные консолидировать значительные группы наших соотечественников. Вы прислушиваетесь к мнению вашей аудитории и стараетесь, чтобы ее интересы, настроения, пожелания были услышаны государством. Эта ответственность перед миллионами читателей определяет абсолютную точность вашей информации, честность авторов, объективность экспертов и безупречное качество публикуемых текстов - с их ясностью изложения и правильным русским языком.

В свою очередь, это noblesse oblige задает вам новые рубежи, новые ступени пьедестала, новые вершины, которые еще предстоит завоевать, покорить, освоить, чтобы поддержать и сохранить лидирующие позиции в медийном пространстве России XXI века.

Творческих успехов вам, дорогие друзья, на этом пути!

Председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин





Поздравление от театра "Геликон-Опера"





Поздравление от Генерального прокурора





Поздравление от Председателя Следственного Комитета





Поздравление от министра внутренних дел





Поздравление от Государственного секретаря Союзного государства





Поздравление от директора Росгвардии





Поздравление от министра финансов

Главному редактору "Российской газеты" В.А. ФРОНИНУ

Уважаемый Владислав Александрович!

Примите искренние поздравления с 30-летием выхода первого номера газеты. "Российская газета" является одним из ключевых источников деловых и политических новостей в российском информационном пространстве. За эти годы, включающие всю историю современной России, Вам удалось завоевать и сохранить признание огромной аудитории. Каждый день читатели получают информацию о самых важных событиях из жизни страны.

Оставаясь эталоном журналистики, газета активно развивается, идет в ногу со временем. Все это - благодаря коллективу, который выстраивает свою работу в соответствии с высокими профессиональными стандартами.

Сегодня это важно как никогда, ведь практически любое слово, оказавшееся в информационном пространстве, имеет большое значение. Вы блестяще справляетесь со своей миссией.

Желаю Вам и всему коллективу газеты благополучия, творческого подъема, новых профессиональных достижений!

Министр финансов Российской Федерации А.Г. Силуанов





Поздравление от руководителя Роспечати





Поздравление от Петра Налича





Поздравление от директора Федеральной службы судебных приставов





"Учимся у вас профессионализму"

К юбилею "Российской газеты" в редакцию поступило более 60 поздравлений от региональных СМИ-партнеров издания. Мы получили телеграммы от республиканских, областных, городских, муниципальных и районных СМИ практически со всей России. Нас поздравляют из Магадана, Биробиджана, Якутска, Чебоксар, Владикавказа, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Белгорода, Рязани, Пензы, Перми, Симферополя и многих других городов и малых населенных пунктов.

В их числе - теплые слова от газеты "Урюпинская правда", издания, с которого фактически начался масштабный проект контент-партнерства "РГ":

- "Российская газета" сегодня - безусловный лидер и авторитет отечественной прессы. У вас мы учимся профессионализму, взвешенности подхода к освещению событий, мудрости - всему тому, что ценят в "РГ" ее многочисленные читатели, подписчики, - отмечает в поздравлении главный редактор "Урюпинской правды" Ольга Шушлебина.

Среди разноплановых идей, придуманных и реализованных "РГ", особо хочется отметить проект, расширяющий информационные возможности региональной прессы. Мы рады, что именно "Урюпинская правда" стала первой газетой, подписавшей с федеральным изданием договор об информационном партнерстве. Сегодня проект объединяет сотни региональных СМИ, давая им возможность получать самую актуальную информацию из первых уст и расширяя читательскую аудиторию федерального издания. И, думается, у проекта есть хорошее будущее.





Поздравление от Издательского дома "Грани"





Поздравление от газеты "Районные вести"





Поздравление от Игоря Бутмана





Поздравление от Заместителя Председателя Государственной Думы





Поздравление от Заместителя Председателя Правительства - полномочного представителя Президента в Дальневосточном Федеральном округе





Поздравление от Сергея Волчкова





Поздравление от председателя Центральной избирательной комиссии





Поздравление от группы "УмаТурман"





Поздравление от министра спорта

Уважаемый Владислав Александрович! Дорогие друзья!

Поздравляю Вас и весь коллектив "Российской газеты" с 30-летием со дня ее основания!

На протяжении всех этих лет вы достойно держите планку официального издания Правительства Российской Федерации, предлагаете читательской аудитории качественные и актуальные материалы по самым разнообразным темам, знакомите с позицией власти и экспертного сообщества по ключевым вопросам российской и международной повестки.

Статьи, репортажи, аналитические обзоры, которые публикуются на страницах "Российской газеты" и её приложений, отличаются объективностью, информационной наполненностью и высоким журналистским стилем.

Особо хочу отметить работу спортивного отдела, чьи сотрудники вносят весомый вклад в популяризацию физической культуры и спорта, рассказывая о крупнейших спортивных событиях в России и за рубежом, государственных и общественных инициативах в спортивной отрасли, важнейшей роли спорта в укреплении здоровья людей.

Уверен, что "Российская газета" продолжит оставаться в авангарде российских печатных средств массовой информации, сохранит уважительный и доверительный диалог с читателями.

Желаю всему коллективу "Российской газеты" крепкого здоровья, вдохновения, новых творческих успехов и достижений!

Министр спорта Российской Федерации О.В. Матыцин





Поздравление от министра труда и социальной защиты





Поздравление от руководителя Федерального агентства водных ресурсов

Уважаемый Владислав Александрович!

Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив "Российской газеты" с юбилеем!

30 лет - серьёзный показательный срок для периодического издания. Приятно отмечать, что в основе преданности коллектива газеты своему делу и читателю лежат принципы объективности, компетентности и оперативности.

Путь издания начинался в непростое для страны время. И сегодня, несмотря на период активной цифровой трансформации, "Российская газета" сохраняет лидерские позиции в медиасообществе, оставаясь примером качественной журналистики - профессионализма и неравнодушия.

Отмечая глубокую погруженность корреспондентов издания в актуальные для населения страны вопросы, Росводресурсы всегда с удовольствием выражают готовность сотрудничать с "Российской газетой". Благодаря вашей работе житель каждого региона узнает о совершенствовании водного законодательства и развитии водохозяйственного комплекса Российской Федерации.

Пусть доверие читателей, которые с пользой и удовольствием проводят время с "Российской газетой", продолжает вдохновлять на творческие успехи.

Желаю оставаться на пике информационной повестки. Здоровья, благополучия и процветания!

Дмитрий Кириллов, руководитель Федерального агентства водных ресурсов





Поздравление от директора ФСИН





Поздравление от Светланы Сургановой





Поздравление от Президента Российской академии наук

Глубокоуважаемый Владислав Александрович! Дорогие друзья!

Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем от Российской академии наук и от меня лично!

За 30 лет "Российская газета" прошла большой путь, чутко и оперативно реагируя на все изменения в стране и обществе, всегда оставаясь честной и объективной. Наша особая благодарность - журналистам, чей талант, компетентность и высокий профессионализм делают газету надежным и авторитетным источником информации о научной жизни в стране и мире.

От всей души желаю вам вдохновения, творческих успехов и хороших новостей!

Президент Российской академии наук академик РАН А.М. Сергеев





Поздравление от Сергея Неверова





Поздравление от Геннадия Зюганова

Прогресс не остановить - и электронные средства массовой информации всё увереннее теснят привычные старшему поколению бумажные газеты и журналы. Чудеса инженерной мысли века ХХ - могучие ротационные машины фантастической производительности - заменяются новыми чудесами: помещающийся на ладони смартфон мгновенно читателя связывает с любой точкой на земном шаре и самыми свежими вестями оттуда. Сокращаются тиражи - уже не миллионами, а десятками тысяч выпускаются новые номера.

Но незаменима газета в экстремальных условиях, если вдруг исчезает электроснабжение - она остаётся надёжным и автономным источником информации.

И незаменима, когда надо зафиксировать и утвердить слово сказанное - не зря в Библии сказано: "еже писах - писах", ибо только написанное сохраняется и обретает силу.

Именно с момента публикации в "Российской газете" обретают силу законы и акты органов власти Российской Федерации - и это налагает особую ответственность на всех сотрудников газеты.

Тридцать лет назад, 11 ноября 1990 года вышел первый номер "Российской газеты" - тогда ещё издания Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

Многое изменилось за прошедшие годы. После трагических событий октября 1993 года права учредителя "РГ" были переданы Правительству РФ. Множество законов и подзаконных актов было введено и отменено после публикаций в "Российской газете". Газета сменила дизайн, дополнилась еженедельником, журналом, сборником.

И в день юбилея мне хотелось бы пожелать газете ещё на долгие годы сохранить и корректность официального стиля, и экспертную достоверность публикаций, серьёзность и объективность при обсуждении актуальных вопросов, честность взгляда на происходящие события и, конечно же, интерес и уважение читателей.

Успехов и творческих удач, уважаемая редакция!

Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ,

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов





Поздравление от Сергея Миронова





Поздравление от Владимира Жириновского





Поздравление от главы Республики Башкортостан

Генеральному директору ФГБУ "Редакция "Российской газеты"

П.А. НЕГОИЦЕ

Уважаемый Павел Афанасьевич!

Сердечно поздравляю Вас, всех сотрудников и читателей с замечательным юбилеем "Российской газеты"!

За свои 30 лет газета заслуженно снискала любовь и уважение читателей, стала авторитетным печатным органом Правительства Российской Федерации. Высокий профессионализм, мастерство сотрудников редакции сформировали особый знак качества "Российской газеты". Здесь трудится настоящий цвет российской журналистики.

Мы высоко ценим сотрудничество с филиалом "Российской газеты" в Башкортостане и надеемся на дальнейшее тесное, плодотворное взаимодействие.

Желаю Вам, уважаемый Павел Афанасьевич, и талантливому коллективу газеты новых творческих успехов, крепкого здоровья и благодарных читателей!

С уважением,

Глава Республики Башкортостан Р. Хабиров





Поздравление от председателя комитета по иностранным делам Совета Федерации





Поздравление от руководителя Ространснадзора

Уважаемый Владислав Александрович!

Поздравляю Вас, коллектив и читателей "Российской газеты" с 30-летием выхода в свет первого номера.

За относительно небольшой отрезок времени "Российская газета" зарекомендовала себя в качестве одного из самых значимых и авторитетных изданий в стране. Сегодня газета является источником актуальной и объективной информации о различных сферах жизни для миллионов россиян. Отрадно, что коллектив газеты регулярно уделяет внимание непростой теме безопасности на транспорте.

Наше сотрудничество с "Российской газетой" всегда определяли принципы гласности, взаимной заинтересованности в объективном освещении актуальных проблем в сфере транспорта.

Уверен, что сложившиеся партнерские отношения послужат хорошей основой для дальнейшего плодотворного взаимодействия.

Желаю всему коллективу "Российской газеты" творческих успехов и всего наилучшего!

С уважением,

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта В.Ф. Басаргин





Поздравление от группы "Пикник"





Поздравление от руководителя Роспатента





Поздравление от руководителя Роскачества





Поздравление от руководителя Росстата





Поздравление от Валерия Сюткина





Поздравление от руководителя Федеральной таможенной службы

Генеральному директору ФГБУ "Редакция "Российской газеты"

Павлу Афанасьевичу Негоице

и

Главному редактору "Российской газеты"

Владиславу Александровичу Фронину

Уважаемые Павел Афанасьевич, Владислав Александрович!

От лица Федеральной таможенной службы и от себя лично поздравляю вас и коллектив "Российской газеты" с 30-летием со дня основания издания!

За годы работы "Российская газета" прошла огромный путь, став надежным источником качественных журналистских материалов. Официальное государственное издание Российской Федерации сегодня по праву пользуется заслуженным авторитетом как у российских, так и у зарубежных читателей.

В эпоху цифровых технологий "Российская газета" развивается в ногу со временем, внедряя в ответ на запросы аудитории различные мультимедийные форматы и сервисы. Федеральная и региональная корреспондентская сеть издания является крупнейшей в стране, что позволяет газете давать наиболее полную картину происходящего.

Коллектив "Российской газеты" отличает высокий профессионализм и приверженность традициям журналисткой этики, разносторонний подход к освещению наиболее актуальных тем и проблемных вопросов.

Издание системно и объективно освещает деятельность Федеральной таможенной службы, уделяет особое внимание важным аспектам внешнеэкономической деятельности.

Выражаю надежду на наше дальнейшее конструктивное сотрудничество! Желаю успехов и новых творческих удач!

С уважением,

Руководитель Федеральной таможенной службы В.И. Булавин





Поздравление от руководителя Росавиации

Генеральному директору ФГБУ "Редакция "Российской газеты" П.А. Негоице

Уважаемый Павел Афанасьевич!

От имени Федерального агентства воздушного транспорта и от себя лично поздравляю коллектив и руководство "Российской газеты" со знаменательной датой - 30-летием выхода в свет первого номера!

За прошедшие тридцать лет газета стала одним из ведущих общественно-политических изданий в России, авторитетной и влиятельной трибуной общественного мнения страны. Все эти годы она была и остается важнейшим источником информации о социально-экономической, политической и общественной жизни страны.

Важно, что вы динамично развиваетесь, осваиваете новые темы, жанры и форматы, поднимаете острые темы и ищете решения проблем. Увлеченно и с экспертным мнением пишете про развитие отечественной гражданской авиации, про достижения её предприятий и жизнь авиационных специалистов.

Профессионализм, с которым Ваш коллектив подходит к выпуску каждого информационного материала, служит примером качественной журналистики и позволяет поддерживать читательский интерес на постоянной основе. Будьте и впредь всегда и во всем на высоте! Творческих успехов, новых проектов и успешной деятельности на благо российской журналистики!

С уважением,

Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации,

руководитель Федерального агентства воздушного транспорта А.В. Нерадько





Поздравление от руководителя Федеральной антимонопольной службы





Поздравление от Аллы Суриковой





Поздравление от руководителя Федерального агентства по рыболовству





Поздравление от Генерального директора Гознака





Поздравление от президента Торгово-промышленной палаты





Поздравление от жителей улицы Правды в Краснодаре





Поздравление от руководителя Росприроднадзора

Генеральному директору ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Негоице П.А.

Главному редактору "Российской газеты" Фронину В.А.

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас и коллектив "Российской газеты" с 30-летием со дня выхода в свет первого номера!

С момента основания Ваше издание стало важным источником официальной информации для государственных служащих, представителей бизнеса, общественных организаций, деятелей науки и культуры.

Актуальные новостные материалы, репортажи, интервью и комментарии, стремление объективно оценивать происходящие в стране перемены сделали Вашу газету любимой и популярной у миллионов российских граждан.

Оперативность, высокий профессиональный уровень журналистов и редакторов, умение эффективно использовать современные информационные технологии снискали Вам заслуженный авторитет среди коллег.

Желаю Вам и всем сотрудникам "Российской газеты" новых творческих успехов, счастья и крепкого здоровья!

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования С.Г. Радионова





Поздравление от посла Китая

Генеральному директору Негоице П. А.,

Главному редактору Фронину В. А.

и всему коллективу ФГБУ "Редакция "Российской газеты""

Уважаемый Павел Афанасьевич,

Уважаемый Владислав Александрович,

Дорогие друзья!

Примите мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-летия со дня основания и выхода первого номера "Российской газеты".

"Российская газета" - одно из ведущих периодических изданий Российской Федерации, которое завоевывает уважение большой читательской аудитории. Ваша газета отличается богатым информационным содержанием, от публикации государственных документов до освещения важнейших тем и событий, глубокой аналитики. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за годы сотрудничества и дружбы. В прошлом году в редакции "РГ" прошла Церемония открытия совместной с Медиакорпорацией Китая аналитической студии "Россия и Китай: события и комментарии". Взаимодействие между ведущими СМИ наших стран плодотворно развивается уже не один год. Реализовано множество проектов, в частности, при поддержке "РГ" выпускается журнал "Дыхание Китая", ставший настоящим брендом сотрудничества между китайскими и российскими СМИ.

Посольство Китая готово продолжить эффективное взаимодействие с российским медиасообществом, в частности, с "РГ" в области информационного партнерства и освещения событий, чтобы и дальше содействовать росту взаимопонимания, дружбы и доверия между народами Китая и России, обеспечить благоприятную социальную основу для углубления китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

Позвольте еще раз поздравить коллектив редакции "РГ" с юбилеем! Желаю всем сотрудникам редакции благополучия, здоровья, счастья и новых успехов в профессиональной деятельности!

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй





Поздравление от посла Республики Молдова





Поздравление от Уфимского театра юного зрителя





Поздравление от Генерального директора Медиакорпорации Китая

Генеральному директору и главному редактору

ФГБУ "Редакция "Российской газеты"

Негоице П.А. и Фронину В.А.

Уважаемые Павел Афанасьевич и Владислав Александрович!

По случаю 30-летия образования "Российской газеты" позвольте мне от имени всех сотрудников Медиакорпорации Китая искренне поздравить всех коллег Вашей Редакции!

В последние 30 лет "Российская газета" как ведущее российское СМИ, обладающее заметным международным влиянием, стала своеобразным мостом взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между Китаем и Россией. Медиакорпорация Китая неизменно поддерживает тесные связи и долгосрочное сотрудничество с Вашей Редакцией, свидетельства нашего плодотворного взаимодействия - русскоязычный журнал "Дыхание Китая" и совместная комментаторская студия "Россия-Китай: события и комментарии". В условиях вспышки коронавирусной пандемии, в постоянно усложняющейся международной обстановке взаимная поддержка, тесное сотрудничество способствуют укреплению взаимопонимания и доверия между народами наших стран, непрерывному продвижению устойчивого развития прочных китайско-российских отношений.

Я очень ценю позитивное сотрудничество с "Российской газетой", надеюсь, что на основе сложившегося взаимодействия мы освоим новые модели, расширим сферы и повысим уровень нашего двустороннего сотрудничества.

От всей души поздравляю сотрудников Редакции "Российской газеты" с юбилеем, желаю Редакции добиться более весомых успехов под Вашим руководством!

Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн





Поздравление от China Daily

Павлу Негоице, генеральному директору

Владиславу Фронину, главному редактору "Российской газеты"

Уважаемые господин Негоица и господин Фронин

От имени China Daily я рад искренне поздравить "Российскую газету" с 30-летним юбилеем! Я невероятно впечатлён тем, как широко и глубоко ваша газета освещает мировые события, а также вашим профессионализмом. Конечно же, в этом ваша заслуга, а также заслуга журналистов, редакторов, продюсеров, технических специалистов и всех, кто работает ради успеха газеты. Наше обширное сотрудничество с "Российской газетой" по выпуску русскоязычной вкладки China Watch продолжается уже пять лет. В течение этого времени оба наших издания продолжали развиваться и процветать.

По случаю этого торжественного юбилея "Российской газеты" я бы хотел поблагодарить вас за время и всесторонние усилия, благодаря которым наше сотрудничество стало столь успешным. В будущем мы надеемся на ещё более тесную совместную работу, которая, без сомнения, принесёт взаимную пользу обеим странам.

Я желаю вам всего наилучшего во всех начинаниях.

Искренне ваш,

Чжоу Шучунь

Издатель и главный редактор China Daily





Поздравление от Председателя Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ

Уважаемый Владислав Александрович!

От всей души поздравляю "Российскую газету" со знаменательным юбилеем!

Тридцать - возраст респектабельности и зрелости оценок. И если для отдельно взятого человека "мои года - моё богатство", то для средства массовой информации такой юбилей - это большое достижение. Это индикатор признания - со стороны читателей, интереса к своему делу - со стороны коллектива, доверия - со стороны профессионального сообщества.

За тридцать лет существования "Российская газета" была удостоена многочисленных наград и похвал. Как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин, "Российскую газету" "ценят за информационную наполненность, глубокий подход к освещению важнейших тем и событий, за взвешенность и основательность оценок".

Газета даёт "зелёный свет" законодательным инициативам, доводя их до широкой общественности и придавая тем самым статус "вступивших в силу". В год принятия изменений в Конституцию Российской Федерации такая функция не только важна, но и почётна.

"Российская газета", выпускаемая не только в электронной, но и в печатной версии, цементирует преемственность в традиции отечественной журналистики и задаёт ей осязаемый стандарт и уровень. Демонстрирует, что и в век высоких скоростей на медийном ландшафте последнее слово всё же не за тем, кто быстрее успел, а за тем, кто качественнее сработал.

От всей души желаю Вам лично и всему коллективу профессионального задора, интересной повестки и успехов во всех начинаниях.

Председатель Временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ А.К. Пушков





Поздравление от Вадима Эйленкрига





Поздравление от Международной Ассоциации спортивной прессы

Владиславу Фронину,

Главному редактору "Российской газеты"

Дорогой Владислав

30-летие жизни газеты важно отметить особенно в этот трудный для мира момент. Это торжество означает, что мы благодарны прошлому и в то же время движемся в будущее, полное новых надежд.

Мы также хотим отметить 30-летие вашего отдела спорта, потому что спорт - важнейшая составляющая нашей социальной жизни. Спорт - это и культура, объединяющая молодое поколение со старшим. Мы, спортивные журналисты, должны защищать спортивные принципы, которые сейчас подвергаются атаке со стороны криминальных организаций, которые хотят манипулировать результатами и нарушать доверие, независимость спортивного движения.

Будет также очень приятно продолжить в ближайшие 100 лет сотрудничество с вашим отделом спорта и с нашим отличным коллегой Николаем Долгополовым, который является вице-президентом АИПС.

Наслаждайтесь этим особым днем.

С наилучшими пожеланиями,

Джанни Мерло, Президент АИПС





Поздравление от президента ФХР

От лица Федерации хоккея России и от себя лично я хочу поздравить весь коллектив "Российской газеты" с 30-летним юбилеем!

Ваше издание без преувеличения является одним из признанных лидеров на информационном поле нашей страны, имеющим внушительную аудиторию постоянных читателей. На протяжении всего существования в нём работают исключительно профессионалы своего дела - журналисты, хорошо разбирающиеся в поднимаемых ими проблемах, будь то политика, культура или спорт, в частности - хоккей. С момента создания "Российская газета" зарекомендовала себя как авторитетный источник достоверной и точной информации.

30-летний юбилей - важная и знаковая дата. Уверен, впереди Вашу творческую команду ждет еще много интересных задач и вызовов, ярких и интересных публикаций. От всей души желаю реализации всех творческих замыслов, вдохновения, новых успехов, побед и свершений.

С уважением,​ президент ФХР Владислав Третьяк





Поздравление от Федерации фигурного катания на коньках





Поздравление от Континентальной хоккейной лиги





Поздравление от Всероссийской федерации волейбола

Всероссийская федерация волейбола поздравляет творческий коллектив "Российской Газеты" с 30-летним юбилеем издания!

Особенно нам приятно, что Ваше издание в целом, и отдел спорта в частности, уделяют значительное внимание освещению волейбола.

Мы отмечаем, что "Российская Газета" следит не только за спортом высших достижений, но и за развитием волейбола в целом по стране.

Для нас это особенно важно с учетом того, что в 2022 году чемпионат мира среди мужских команд состоится в России.

Надеемся и в дальнейшем на плодотворное и продуктивное сотрудничество!

С уважением, от себя лично и от имени Всероссийской федерации волейбола

Президент ВФВ, вице-президент ЕКВ С.В. Шевченко





Поздравление от Объединения отечественных тренеров по футболу

Уважаемые друзья!

Поздравляем "Российскую газету" с 30- летнем!

Для нас, профессиональных футбольных тренеров, "РГ" не только правительственная газета, но и отличное издание с регулярной спортивное страничкой. Не будем скрывать: нам очень приятно, что чаще всего эта полоса посвящена нашему с вами любимому виду спорта - футболу. Знаем, что во время чемпионатов Мира и Европы, вы как ни одна крупная национальная газета, посвящаете этим событиям специальные выпуски.

Ваши журналисты профессиональны. Их интересует сама игра, люди футбола, которые часто выступают вашими собеседниками. У спортивных репортеров "РГ" - тонкий слух. Они вникают во все нюансы игры. Сопереживают вместе с нами. Радуется пока не таким уж частым успехам, сочувствуют поражениям, при этом никогда не проявляя злорадства. Эти редкие качества для современной спортивной журналистики, которыми вы обладаете сполна.

Что пожелать вам в эту нелегкую эпоху? Конечно, сохранять веру в себя и в российский футбол. А задача тренеров сделать так, чтобы футбольные герои не разочаровывали, дарили возможность еще больше писать о них на радость болельщиков-читателей.

Всегда готовы к сотрудничеству. Удачи Вам и здоровья.

Гершкович М.Д. - Председатель правления

Игнатьев Б.П. - член правления

Семин Ю.П. - член правления

Газзаев В.Г. - член правления

Черчесов С.С. - член правления

Лексанов А.В. - член правления

Гаджиев Г.М. - член правления

Романцев О.И. - член правления

Павлов С.А. - член правления

Слуцкий Л.В. - член правления





Поздравление от Российской премьер-лиги

От имени РПЛ поздравляю коллектив "Российской газеты" с 30-летием! За это время издание стало прочно ассоциироваться с респектабельностью и достоверностью информации, на страницах регулярно появляются серьезные статьи и профессиональные экспертные комментарии. Отрадно, что "Российская газета" уделяет пристальное внимание спорту и регулярно освещает матчи Тинькофф Российской Премьер-Лиги.

Желаю Вашему изданию процветания, а творческому коллективу - интересных и качественных репортажей.

Сергей Прядкин





Поздравление от читателей из Сочи





Поздравление от Всероссийской федерации плавания

Генеральному директору ФГБУ "Редакция "Российской газеты" П.А. Негоице

Главному редактору "Российской газеты" В.А.Фронину и коллективу редакции

Уважаемые Павел Афанасьевич, Владислав Александрович и коллектив редакции!

От имени Всероссийской федерации плавания и от себя лично поздравляю Вас и Ваш коллектив с 30-летием!

На протяжении многих лет "Российская газета" является одним из главных уважаемых и надежных источников информации, который влияет на взгляды читателей нашей большой страны и формирует объективное представление о происходящем в России и за ее пределами. Публикуя официальные документы и мнения экспертов, освещая социальные и политические события в регионах, спортивные и культурные новости, "Российская газета" охватывает все сферы жизни каждого из нас и стремится к полной и разнообразной подаче материалов.

Конечно, такой длительный успех невозможен без совместного труда коллектива газеты, который является отличным примером профессиональной отечественной журналистики.

Желаю Вам и всем сотрудникам газеты крепкого здоровья, творческих успехов, вдохновения и счастья!

Четырехкратный олимпийский чемпион,

Президент "Всероссийской федерации плавания"

В.В. Сальников





Поздравление от президента союза биатлонистов России

Дорогие друзья!

От лица Союза биатлонистов России и всей биатлонной семьи шлю сердечные поздравления с 30-летием главной газете страны - "Российской газете"!

Не будет преувеличением сказать, что "Российская газета" является настольным изданием уже нескольких поколений отечественных биатлонистов. Стиль, выдержанность, непредвзятость и строгость формулировок - вот что выделает вас среди других изданий.

В этот непростой, хоть и юбилейный, год разрешите передать вам по-настоящему биатлонные пожелания: оперативной скорости, точности информации и обязательной удачи.

Ваш читатель,

Президент Союза биатлонистов России, трехкратный чемпион мира и двукратный олимпийский призер - Виктор Майгуров





Поздравление от ректора Казанского федерального университета





Поздравление от директора ГМИИ им. А. С. Пушкина





Поздравление от и.о. Генерального директора Президентской библиотеки

Уважаемый Павел Афанасьевич!

Поздравляем Вас и всех сотрудников редакции с 30-летием со дня выхода первого номера "Российской газеты". Высоко ценим наше плодотворное взаимодействие и рассчитываем на его дальнейшее продолжение и укрепление. От души желаем всем здоровья, благополучия, новых творческих успехов и достижений!

От коллектива Президентской библиотеки и.о. генерального директора П.Г. Терещенко





Поздравление от директора Российской государственной детской библиотеки

Главному редактору "Российский газеты" и интернет-портала "Российская газета"

В.А.Фронину

Глубокоуважаемый Владислав Александрович!

Хочу выразить Вам большую признательность за информационную поддержку, оказанную "Российской газетой" первому Всероссийскому онлайн-фестивалю семейного чтения #ЧитайФест, который Российская государственная детская библиотека провела с 30 октября по 1 ноября 2020 года.

По предварительным подсчетам общее количество просмотров программ Фестиваля составило 2,4 миллиона, что, по нашему мнению, является беспрецедентным результатом для такого рода мероприятий и стало возможным, в том числе, благодаря информационной поддержке со стороны "Российской газеты".

Надеюсь на дальнейшее взаимодействие с Вами в области поддержки детского и юношеского чтения.

С уважением,

Директор РГДБ,

Заслуженный работник культуры РФ, Лауреат Премии Президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и подростков М.А. Веденяпина





Поздравление от Генерального директора Корпорации "Тактическое ракетное вооружение"





Поздравление от союза журналистов Москвы





Поздравление от Генерального директора Российской национальной библиотеки

Генеральному директору НЕГОИЦЕ П.А.

Главному редактору ФРОНИНУ В.А.

Глубокоуважаемый Павел Афанасьевич и Владислав Александрович!

Примите поздравления от лица Российской национальной библиотеки и меня лично с 30-летием "Российской газеты".

Мы активно взаимодействуем, информация о жизни и развитии библиотеки регулярно находит место на ваших страницах. Особенно важно, что между нами установились добрые отношения, в формировании которых большое значение имеет профессионализм и преданность делу руководителя северо-западного филиала А.В. Гурской и возглавляемого ею коллектива.

В газетном фонде РНБ бережно хранится пробный номер "Российской газеты" от 3 ноября 1990 года и вся подшивка, охватившая три десятилетия. Желаем, чтобы издания, выходящие под брендом "РГ", и далее были образцом точности и объективности.

Генеральный директор А.П. Вершинин





Поздравление от губернатора Архангельской области

Главному редактору "Российской газеты"

Фронину Владиславу Александровичу

Генеральному директору ФГБУ "Редакция Российской газеты"

Негоице Павлу Афанасьевичу

Уважаемые Владислав Александрович и Павел Афанасьевич!

Поздравляю руководство и коллектив "Российской газеты" с 30-летием издания!

В современных реалиях особую значимость имеет объективный и взвешенный подход к подаче новостей, ответственность за свои слова, умение конструктивно и серьезно говорить на волнующие общество темы. Вы успешно справляетесь с этими задачами, благодаря чему вас ценят и уважают читатели.

"Российская газета" идет в ногу со временем и успешна не только на рынке печатных СМИ. Сегодня это современный мультимедийный холдинг, являющийся источником качественной информации о важных событиях федерального, регионального и международного масштаба. Вы заслуженно занимаете лидирующие позиции среди общественно-политических и деловых СМИ.

Желаю коллективу газеты успехов, оптимизма и благодарных читателей. Расширяйте горизонты, наполняйте свою работу современными идеями и новым содержанием, но обязательно храните ваши лучшие традиции и оставайтесь образцом качественной ответственной журналистики!

Губернатор Архангельской области А.В. Цыбульский





Поздравление от губернатора Свердловской области





Поздравление от губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа





Поздравление от губернатора Алтайского края

Поздравление от губернатора Ставропольского края





Поздравление от главы Чувашской Республики





Поздравление от главы Республики Мордовия





Поздравление от главы Кабардино-Балкарской Республики





Поздравление от главы Республики Адыгея





Поздравление от председателя Архангельского областного собрания депутатов





Поздравление от председателя Алтайского краевого законодательного собрания





Поздравление от председателя городского собрания Сочи





Поздравление от главы администрации города Кузнецка





Поздравление от руководителя департамента строительства Москвы





Поздравление от Генерального директора АО "Молодая гвардия"

Генеральному директору ФГБУ "Редакция "Российской газеты" П.А. Негоице,

Главному редактору "Российской газеты" В.А. Фронину

Дорогие друзья!

Молодогвардейцы от всей души поздравляют вас лично и весь коллектив "Российской газеты" с 30-летием! Возглавляемая вами "Российская газета" в полной мере отвечает статусу главного интеллектуального издания страны, благодаря которому мы, заинтересованные читатели, всегда держим руку на пульсе мировых событий, следим за военным, научным, техническим и, конечно, культурным развитием России. Издательство "Молодая гвардия" дорожит нашей с вами дружбой, и мы надеемся, что и впредь наши связи будут столь же крепкими!

Желаем "Российской газете" неуклонного движения вперед при сохранении лучших гуманистических, просветительских, гражданских традиций отечественной журналистики и печатной культуры в целом! Успехов вам, дорогие друзья, и процветания!

Генеральный директор АО "Молодая гвардия" В.Ф. Юркин





Поздравление от руководителя республиканского агентства Татме





Поздравление от издательства "Биробиджанская звезда"





Поздравление от Ильи Лагутенко





Поздравление от Валерия Гергиева

- Поздравляю вас! Вы еще так молоды! Для нас, российских музыкантов, очень важно, что "Российская газета" по-прежнему среди своих приоритетов выделяет классическую музыку и музыкантов, те коллективы, которые несут знамя российской музыкальной культуры и традиций, к каковым я причисляю и Мариинский театр, что в отделе культуры сохраняется позиция музыкального обозревателя, пишущего о концертах и о спектаклях. Это сегодня в российских изданиях редкость. Я хочу пожелать вам всем здоровья и счастья!

Валерий Гергиев, дирижер, руководитель Мариинского театра, народный артист России





Поздравление от Дениса Мацуева

- Поздравляю с праздником "Российскую газету"! Это замечательная газета, которая сохранила уровень и вкусовую планку, уже практически исчезнувшие со всех СМИ. Прежде всего, я имею в виду раздел культуры, классической музыки, ревью, рецензии. Это тот раздел, который ждет большинство публики, потому что прочитать рецензию на прошедшее событие, это правило хорошего тона. У "Российской газеты" есть этот тон, а самое главное, уровень журналистов в этих статьях действительно высочайшего класса. Будь то хорошая или не очень хорошая рецензия - главное, что это написано высокопрофессионально и с потрясающим вкусом.

Я вас поздравляю и желаю вашей замечательной газете процветания, романтизма, той искорки, которая чувствуется в любом сюжете, выходящем в разделе "Культура" в "Российской газете"!

Денис Мацуев, пианист, народный артист России





Поздравление от капитана яхты "Сибирь"

Капитан яхты "Сибирь", заслуженный мастер спорта России Сергей Щербаков поздравил "Российскую газету" с юбилеем

"От всей души поздравляю "Российскую газету" со славным юбилеем.

Для нас 2020-й год является знаковым. Именно под флагом "Российской газеты" мы завершили глобальную парусную экспедицию по маршруту "Омск - Антарктида" и благополучно вернулись назад. Мы прошли более тридцати тысяч морских миль, посетили 17 государств. Преодолели бури и шторма. И читатели "РГ" первыми узнавали о наших приключениях.

Желаю "Российской газете" новых грандиозных проектов. Семь футов под килем!"

В сентябре яхта "Сибирь" победно завершила кругосветную экспедицию.

Международный проект, приуроченный к 200-летию открытия Антарктиды, проходил под флагом "Российской газеты". Отважные моряки решили повторить путь великих мореплавателей - Беллинсгаузена и Лазарева. Причем не на военном корабле, а на небольшом паруснике. И сделали это!

Яхта длиной 12,5 метра, способная вместить шесть человек, через бури и шторма прошла более тридцати тысяч морских миль, от Арктики до Антарктики. Участниками сменного экипажа стали 24 моряка из разных регионов страны.

Путешествие длилось 15 месяцев. "Сибирь" посетила более сорока портов. И всюду люди с радостью и теплом встречали российских путешественников, которые рассказали миру о роли России в открытии Антарктиды и о том, как это происходило два века назад.

В планах капитана - издать книгу и выпустить фильм об уникальной экспедиции к берегам Белого Континента.

Маршрут яхты "Сибирь" до Антарктиды:

Омск - Тобольск - Ханты-Мансийск - Салехард - Ямбург - Сабетта - Диксон - Харасавей - Соловецкий остров - Петрозаводск - Санкт-Петербург (Россия) - Киль (Германия) - Амстердам (Нидерланды) - Брест (Франция) - Лиссабон (Португалия) - Лас-Пальмас - Канарские острова (Испания) - Прайя - Кабо-Верде (Португалия) - Ресифи - Рио-Де-Жанейро (Бразилия) - Буэнос-Айрес - Рио Гальегос- Ушуайя (Аргентина) - Беллинсгаузен (Россия).





Поздравление от первого командира взвода воспитанников 3-ей бригады РХБЗ майора запаса Евгения Афонина

Главному редактору "Российской газеты"

Фронину В.А.

Уважаемый Владислав Александрович!

Разрешите поздравить лично Вас и весь коллектив газеты с тридцатилетием со дня выхода первого номера.

Только благодаря "Российской газете" в нашей стране было узаконено понятие "сын полка". Воспитанники в русской армии были всегда, но правового статуса они не имели никогда. Командиры брали сирот на содержание на свой страх и риск, нарушая при этом множество военных законов.

23 мая 1998 года в "Российской газете" был опубликован очерк Сергея Птичкина "Дети полковника Валова". Тот материал настолько вдохновил нашего командира бригады полковника Андрея Назарова, что он распорядился организовать такой же взвод воспитанников в 3-й бригаде радиационной, химической и биологической защиты, расквартированной в Кинешме. К осени того же года взвод из 17 обездоленных детей был сформирован. Первым его командиром назначили меня - майора Афонина.

Честно сказать, поначалу было очень тяжело. Но судьба нас свела с вашим журналистом Сергеем Птичкиным. Благодаря ему и, конечно, руководству газеты, нас на долгие годы связала настоящая дружба. Воспитанники первого набора совершенно справедливо считали и до сих пор считают себя крестниками "Российской газеты". Благодаря Вашим многочисленным публикациям у нашего взвода появились добрые друзья по всему миру. Лично мне до сих пор не понятно, что побудило руководство крупнейшей западноевропейской авиакорпорации EADS взять над нами шефство. Руководитель московского представительства корпорации приезжал в Кинешму и привез нашим воспитанникам огромное количество подарков. Даже Сорос оказал нам финансовую поддержку - это, впрочем, мы не афишировали. Но факт остался фактом. Наши воспитанники до сих пор вспоминают ведро красной икры от "Российской газеты". Ложками этот деликатес ни до, ни после никто у нас не ел.

Но самое главное - не материальная поддержка, хотя была она для нас очень важна. Ваша газета первой подняла тему отсутствия правового статуса воспитанников Российской армии. Публикации, на мой взгляд, были настолько убедительны, что в 2000-м году вышло сразу два Постановления Правительства РФ, в которых регламентировался порядок "зачисления несовершеннолетних граждан РФ в качестве воспитанников в воинские части и обеспечении их необходимыми видами довольствия". Сыновья полков впервые за многовековую историю Отечества получили законное право на существование.

Лично я считаю это одной из главных заслуг "Российской газеты" за ее тридцатилетнюю историю.

Взрослыми людьми стали наши первые воспитанники. Нет уже 3-ей бригады РХБЗ - ее расформировали. Но сам взвод, что удивительно, сохранился. Его взял на содержание ракетно-артиллерийский полк, дислоцирующийся в Шуе.

Еще раз поздравляю "Российскую газету" с юбилеем. Всем желаю крепкого здоровья и новых ярких публикаций.





Поздравление от Пелагеи





Поздравление от депутата Государственной Думы Рифата Шайхутдинова

Генеральному директору ФГБУ "Редакция "Российской газеты" П.А.Негоице

Главному редактору ФГБУ "Редакция "Российской газеты" В.А. Фронину

Уважаемые Павел Афанасьевич и Владислав Александрович!

Поздравляю Вас, а также весь коллектив "Российской газеты" с 30-летием. Уже традиционно "Российская газета" является одним из самых авторитетных средств массовой информации в Российской Федерации. Оперативность, актуальность, использование сведений из компетентных источников и мнений признанных профессионалов - то, за что ценят и любят читатели "Российскую газету". Желаю изданию продолжать работать в том же формате и не бояться ставить острые вопросы, ответы на которые как раз и заставляют нас двигаться дальше. Вам, Павел Афанасьевич, и всему коллективу "Российской газеты" здоровья, удачи и успехов! Всегда был и остаюсь преданным читателем "Российской газеты".

Отдельные поздравления и благодарность за сотрудничество выражаю филиалу "Российской газеты" в Республике Башкортостан: директору филиала Альфреду Фарраховичу Аглетдинову и редактору Ольге Михайловне Горюновой. Спасибо большое за объективное освещение деятельности Государственной Думы ФС РФ и моей депутатской работы в Нефтекамском округе и в Республике Башкортостан, качественную аналитику и профессиональный подход. Удачи Вам и здоровья! Надеемся на дальнейшее эффективное сотрудничество на предстоящих выборах!

Депутат ГД ФС РФ, председатель Экспертного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства и самозанятости Р.Г. Шайхутдинов





Поздравление от М.Г. Кибизовой, дочери участника ВОВ, читательницы и подписчицы "РГ"

Уважаемая редакция "Российской газеты"!

Разрешите поздравить Вас с замечательным юбилеем - 30-летием со дня рождения Вашей газеты! Возраст абсолютно молодёжный, но так много достигнуто. За этот небольшой срок Ваша газета стала популярным изданием, которое освещает абсолютно все стороны жизни страны, и новый выпуск которого люди ждут и с неизменным интересом в него погружаются. Здесь каждый может найти ответ на интересующий его вопрос: все стороны общественной и политической жизни освещаются достоверно и правдиво.

Но сегодня я хочу остановиться на одной рубрике, которая в этот юбилейный год - год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, особенно ценна. Я имею в виду "Календарь поэзии", который 10 лет ведёт журналист Дмитрий Геннадьевич Шеваров и рассказывает нам "о забытых или полузабытых именах". Более пяти лет назад Дмитрий Геннадьевич счёл необходимым вырвать из небытия и осветить ярким светом имена очень многих, ранее неизвестных, но таких талантливых молодых поэтов, почти мальчиков, отдавших свои бесценные жизни за любимую Родину, за её свободу и независимость, за счастливую жизнь будущих поколений. Никто не хотел умирать, но каждый из них считал святым долгом очистить свою землю от кровавого врага. И вот к прошедшему 70-летнему юбилею Победы в этой рубрике стали появляться имена этих поистине героических ребят. Дмитрий Геннадьевич озаглавил эту рубрику "Вспомним благодарно". И потекли к нему письма от читателей газеты, которые писали о своих знакомых, близких или родных, о тех, кто не успел заявить о себе в поэзии, но каждый из них обладал поэтическим даром, писал стихи и до войны, и в тяжёлые фронтовые годы.

Дмитрий Геннадьевич Шеваров совершил невообразимо тяжёлую, кропотливую и очень ответственную, очень нужную работу: собрал материалы, проверил их подлинность и рассказал нам об их таких коротких, но ярких, как разряд молнии, жизнях. Я думаю, что книга "Ушли на рассвете" должна быть в каждой школьной библиотеке; что именно на таких ярких примерах, раскрывая для себя новые имена безымянных героев, можно воспитывать истинный патриотизм, любовь к родной земле и людям на ней живущим.

Низкий земной поклон Дмитрию Геннадьевичу за неуспокоенность его сердца, за подвижнический труд, за вечную память о героических мальчиках, которым он по сути дал вторую жизнь. Ведь недаром говорится, что человек жив, пока жива память о нём. Теперь память об этих ребятах, "ушедших на рассвете" своих жизней, сложивших головы за родную Отчизну, недоживших, недолюбивших, недопевших, будет вечно жива в сердцах тех, кто благодаря книге Дмитрия Геннадьевича будет знать о них.

Позвольте мне от всей моей семьи, от многих моих знакомых и друзей , от организаций Республики Северная Осетия-Алания, которым были вручены эти бесценные книги поблагодарить Дмитрия Геннадьевича Шеварова и весь коллектив "Российской газеты", "Издательство Российской газеты" за прекрасный подарок к 75-летнему юбилею Победы советского народа в Великой Отечественной войне и пожелать все Вам дальнейших творческих успехов, открытий и побед.

Крепкого всем здоровья. И ещё раз с ЮБИЛЕЕМ!

Мара Георгиевна Кибизова ветеран труда, дочь участника ВОВ





Поздравление от Директора Центра АСТ, издателя журнала "Экспорт вооружений"

Главному редактору "Российской газеты" ФРОНИНУ В.А.

Уважаемый Владислав Александрович!

Коллектив Центра анализа стратегий и технологий поздравляет "Российскую газету" с юбилеем - ее тридцатилетием!

Наш Центр является ведущей российской научно-исследовательской организацией, занимающейся изучением широкого спектра вопросов в сфере обороны и безопасности: структуры и состояния вооруженных сил ведущих стран мира, оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества.

Основан в 1997 г. И все минувшие со дня нашего основания годы Ваша газета входит в перечень обязательных для чтения изданий.

Хотелось бы отметить, что большинство публикаций по нашей тематике отличаются информативностью, аргументированностью и взвешенностью. Материалы международного отдела - одни из самых компетентных среди всех российских изданий. То же самое хотелось бы сказать о публикациях по мировому военно-техническому сотрудничеству и вопросам, касающимся отечественных Вооруженных сил.

Желаем журналистам творческих успехов и всем сотрудникам крепкого здоровья.

Искренне Ваш,

Руслан Пухов

Директор Центра АСТ, издатель журнала "Экспорт вооружений",

член Общественного совета при Минобороны России





Поздравление от уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае





Поздравление от уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае





Поздравление от Генерального директора АНО Президентская платформа "Россия - страна возможностей"

"Российская газета" появилась на сломе двух эпох, когда зарождалась новая Россия. "РГ" тогда стала одним из первых изданий, которое освещало и давало свою оценку происходящим событиям, информировало и объясняло, спорило и аргументировало.

Сегодня это издание Правительства России, одно из самых авторитетных СМИ нашей страны, которое имеет статус официального публикатора текстов законодательных актов, реализует целую серию различных спецпроектов, издает целый ряд тематических приложений и имеет многомиллионную аудиторию читателей.

"Российская газета" активно освещает политическую, экономическую, международную, культурную повестки. Мы активно сотрудничаем с редакцией по образовательному и общественно-политическому направлениям и рассказываем на страницах издания об успехах конкурсантов президентской платформы "Россия - страна возможностей", о проектах, которые помогают самореализоваться жителям нашей страны.

Рассчитываем на продолжение нашего партнерства и поздравляем весь коллектив "Российской газеты" с 30-летием! По человеческим меркам это уже солидный возраст, период зрелости, но в масштабах государства и истории страны это только начало большого пути. И мы желаем всей команде "Российской газеты" оставаться актуальными, востребованными и объединять вокруг себя благодарных читателей.

С юбилеем! Побольше хороших новостей!

А.Г. Комиссаров





Поздравление от Почетного Генерального директора "НПО машиностроение"

Искренне и сердечно поздравляю коллектив "Российской газеты" со знаменательной датой - 30-летием со дня ее основания.

Особые поздравления передаю работникам редакции, занятой проблемами оборонно-промышленного комплекса страны. Своими аналитическими материалами, организацией обсуждения на страницах газеты путей сохранения творческого потенциала головных предприятий оборонной промышленности, в течение всего 30-летнего периода вы помогали переходу трудовых коллективов к новым формам хозяйствования.

Постоянное содействие мы - оборонщики - испытывали в решении самых разнообразных задач, таких, например, как проблематика российских наукоградов, освоение внешнеэкономической деятельности и многих других.

От всей души желаю работникам "Российской газеты" укрепления деловых связей с коллективами оборонных предприятий, постоянного повышения квалификации и профессионализма и, конечно, крепкого здоровья, оптимизма, веры в прогресс и экономическое процветание страны.

Почетный Генеральный директор -

Почетный Генеральный конструктор,

Советник ВПК "НПО машиностроения" по науке,

Герой социалистического труда,

Герой труда России

Г.А. Ефремов





Поздравление от Комиссии по территориальному самоуправлению Общественной палаты

Главному редактору ФГБУ "Редакция "Российской газеты"

В.А. ФРОНИНУ

Уважаемый Владислав Александрович!

Поздравляем Вас и коллектив возглавляемой Вами газеты с 30-летием издания!

"Российская газета" по праву считается одним из ведущих периодических изданий страны, завоевала большой авторитет в отечественном и мировом медиасообществе.

Читательская аудитория ценит издание за неизменно высокое качество материалов, информационную наполненность, приверженность лучшим традициям отечественной журналистики.

Коллектив газеты, в том числе ее региональных филиалов, вносит большой вклад в дело формирования образа нашей страны в мировом информационном пространстве не только высоким качеством материалов, но и многочисленными акциями, участниками которых становятся жители регионов России.

В этой связи считаем необходимым отметить яркую акцию, которую в честь 160-летия Антона Павловича Чехова провел ростовский филиал "Российской газеты". Организаторы повторили путь своего выдающегося земляка, брендировав обычный пассажирский поезд и превратив его в настоящий театр на колёсах.

Работа ростовских журналистов получила высокую оценку в рамках международного конкурса на лучшую концепцию продвижения в медиапространстве литературных произведений и связанных с ними достопримечательностей, который проводится по инициативе членов Общественной палаты Российской Федерации в связи с юбилеями со дня рождения А.П. Чехова и М.А. Шолохова, в целях подготовки к масштабным форумам - Второму международному конгрессу волонтёров познавательного туризма, культуры и медиа "Живое наследие малой Родины" и Литературному фестивалю #Узнай Россию. Донское слово.

При поддержке Общественной палаты Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и Россотрудничества, Правительства Ростовской области проведены 14 тематических дистанционных конкурсов, направленных на популяризацию творческого наследия писателей и поэтов, связанных с Доном и Приазовьем.

В результате получено более 1 800 конкурсных работ от жителей 73 регионов России и 24 стран зарубежья. Итоги конкурсов будут подведены в ноябре 2020 года. Но ещё до подведения официальных итогов конкурсов отмечается высокий уровень представленной на конкурс работы -социального проекта возглавляемого Вами журналистского коллектива.

Опыт журналистов "Российской газеты" признан достойным являться образцом эффективного сотрудничества профессионалов медийной сферы, учреждений культуры и волонтёров.

Уверены, что возглавляемый Вами коллектив и впредь будет добиваться самых высоких результатов в профессиональной деятельности, воплощая в жизнь востребованные творческие проекты.

Желаем Вам и коллективу "Российской газеты" успехов и процветания!

Председатель Комиссии А.Н. Максимов