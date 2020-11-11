По данным газеты The Washington Post, таким образом категорически не желающий уступать свое президентское кресло из-за "мошенничества на выборах" Трамп в довесок к юридическим задействовал и бюрократические методы по недопуску Байдена в рычагам власти.

Обычно Управление общих служб (General Services Administration - GSA), призванное обеспечивать функционирование федерального правительства США, официально признает победителя президентских выборов в течение нескольких дней после голосования. Данный рутинный шаг GSA открывает победившему кандидату и его команде путь к взаимодействию со структурами администрации действующего президента США до момента инаугурации его преемника. Это нужно для знакомства новичка с текущей ситуацией в стране, поступающей секретной информацией, а также подбору кадров и политических назначенцев для предстоящего руководства государством.

Ставшие вакантными ключевые позиции в Пентагоне целенаправленно заполняются лояльными и доверенными Трампу людьм

Однако на этот раз все пошло иначе. Получившая указание из Белого дома не помогать избирательному штабу "неофициально победившего" Байдена глава GSA и назначенка Трампа Эмили Мерфи до сих пор не предоставляет демократам никаких сведений. К тому же она отказывается выделять предусмотренные законом о передаче президентских полномочий от 1963 года федеральные средства на процесс транзита власти. И, похоже, такая нездоровая для американской политической кухни ситуация замораживается вплоть до окончания инициированных Трампом судебных разбирательств по фактам "фальсификации выборов".

Более того, в атмосфере бескомпромиссной борьбы за власть в Вашингтоне пока еще действующий президент США приступил к решительному укреплению своих позиций в силовых структурах. Отправив на днях в отставку министра обороны страны Марка Эспера за не слишком ретивую поддержку инициатив Белого дома и подчеркнутое неучастие в политических склоках, Трамп продолжил жесткую чистку Пентагона. Он лишил работы сразу трех заместителей главы оборонного ведомства, отвечавших за политику, разведку и общие вопросы. По мнению информированного вашингтонского обозревателя Джоша Рогина, следующим под кадровый нож наверняка пойдет глава объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, принципиально не желающий впутывать американскую армию в политические дрязги республиканцев и демократов.

Комментаторы обратили внимание и на то, что ставшие вакантными ключевые позиции в Пентагоне целенаправленно заполняются лояльными и доверенными Дональду Трампу людьми. Один из них - Энтони Тата, выдвинутый на один из руководящих постов в минобороны и бывший комментатор консервативного телеканала Fox News, - раньше называл экс-президента США Барака Обаму "лидером террористов".

Кадровая перетряска силовиков в атмосфере продолжающейся неопределенности с итогами президентских выборов вызывает все больше опасений в конгрессе США о возможной подготовке Трампа к реализации собственной повестки, пишет издание Politico. Включает ли она радикальные сценарии по сохранению власти за ставшим, по данным СМИ, "хромой уткой" нынешним президентом США - вопрос открытый.