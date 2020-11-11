У погибшей в фитнес-клубе дочери актера Конкина пропали бриллианты

Смерть 34-летней Софии Конкиной, единственной дочери советского актера Владимира Конкина ("Место встречи изменить нельзя", "Как закалялась сталь"), продолжает обрастать странными и неприятными деталями.

На этот раз, передает KP.RU, речь идет о фамильных драгоценностях семьи Конкиных, хранившиеся у Софии. Которые загадочно пропали. Сожитель погибшей утверждает, что женщина сдала их в ломбард, "но родственники отказываются в это верить".

Как рассказала изданию Юлия Нитченко, адвокат семьи Конкиных, у Софии хранились "дорогостоящие антикварные украшения, которые передавались из поколения в поколение" и были разделены между тремя детьми Владимира Конкина - дочерью и двумя сыновьями - Ярославом и Святославом.

Достояние семьи сих пор не найдено. А впервые о драгоценностях "убитый горем отец вспомнил на допросе у следователей".

Теперь Конкины опасаются, что к исчезновению украшений, "стоимость которых может оцениваться в миллионы рублей", причастен любовник Софии - работник сервиса "Трезвый водитель" Михаил Серов.

Юрист уточнила, что прочла всю переписку в телефоне Софии, из которой следует: погибшая часто писала подругам, что не доверяет сожителю.

Меж тем Серов продолжает настаивать, что погибшая "давно сдала их в ломбард", так как сильно бедствовала. Вплоть до того, что во время пандемии работала курьером.

Родные и адвокат, естественно, слова Серова на веру не берут. Хотя бы потому, что непонятно тогда, где деньги. Ведь за драгоценности ("антикварные серьги и кольца с крупными бриллиантами и другими камнями") сходу можно было выручить никак не менее миллиона и далее "вообще не работать и жить безбедно как минимум год".

Если бриллианты не найдут, Владимир Конкин подаст заявление в полицию - заявила юрист.

Ранее были обнародованы результаты вскрытия тела Софии Конкиной. В крови нашли алкоголь, а также фармакологический след.