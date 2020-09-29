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Адвокат: Владимир Конкин подозревает в убийстве дочери ее жениха

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    29.09.2020, 22:03
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Информацию о том, что в крови дочери актёра Владимира Конкина Софии, погибшей при загадочных обстоятельствах в бассейне фитнес-клуба в Москве, нашли алкоголь и снотворное, подтвердила адвокат семьи Юлия Нитченко.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Напомним, сведения об алкогольном опьянении Софии появились сразу после её гибели, однако затем представители семьи её опровергли. Теперь она, похоже, всё же нашла подтверждение.

"Мне только что позвонили следователи. Действительно был алкоголь. Кроме того, обнаружили диазепам. Это снотворное вместе с алкоголем может привести к инсульту. Мы рассматриваем версию с отравлением. Ранее сожитель Софии заявил, что вино она взяла в холодильнике", - приводит KP.RU слова Нитченко.

Отметим, что отец погибшей выразил уверенность, что её убили. То же предположение было озвучено и адвокатом.

Теперь Нитченко заявила, что в отравлении подозревают её жениха Михаила, с которым София познакомилась три месяца назад. В частности, у Конкина и адвоката вызвало подозрение Михаила на похоронах: он ни разу не подошёл к актёру и покинул церемонию до её окончания.

"И это тоже подозрительно", - полагает адвокат.

Между тем следователи возбудили дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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