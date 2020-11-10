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Алкоголь и снотворное: результаты вскрытия тела дочери актера Конкина

Новости
    10.11.2020, 15:55
Текст:   Олег Усков
Фото: Первый канал/ youtube.com Фото: Первый канал/ youtube.com
Фото: Первый канал/ youtube.com

Обнародованы результаты вскрытия тела единственной дочери советского, российского актера Владимира Конкина - Володи Шарапова из сериала "Место встречи изменить нельзя".

Согласно заключению экспертов, которое приводит канал 360, смерть Софии Конкиной "наступила в результате асфиксии, вызванной закрытием дыхательных путей водой".

Также, как следует из результатов судмедэкспертизы, в крови женщины были найдены 0,4 промилле алкоголя и следы препарата "Диазепам", обладающего снотворным и противотревожным эффектом.

София Конкина была доставлена в больницу в конце сентября из московского фитнес-клуба, где утонула в бассейне.

При этом отец Софии считает, что его дочь могли убить.

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