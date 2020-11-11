Ученые поддержали возобновление испытаний китайской вакцины в Бразилии

За возобновление третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса производства китайской лаборатории Sinovac Biotech в Бразилии выступил независимый международный комитет. Об этом пишет O Globo.

"Документ, в котором изложена позиция ученых, занимающихся оценкой безопасности препарата, передан бразильскому Национальному агентству по санитарному надзору", - цитирует издание ТАСС.

Напомним, о приостановке испытаний стало известно в понедельник. Тогда сообщалось о "серьезном побочном эффекте". По мнению главы Института Бутантан Димаса Коваса, курирующего национальные исследования, данное решение было поспешным и неоправданным, поскольку "смерть волонтера не связана с вакциной". По информации ряда бразильских СМИ, гибель участника испытаний китайской вакцины, которым оказался 33-летний мужчина, наступила в результате самоубийства.

В Бразилии сейчас ведутся клинические испытания четырех препаратов от коронавируса, созданных разными странами. В конце октября Российский фонд прямых инвестиций сообщил о подаче им совместно с бразильской компанией Uniao Quimica Farmaceutica Nacional комплекта документов для регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Национальное агентство по санитарному надзору. Это позволит в ближайшее время приступить к производству, а также распространению вакцины на территории Бразилии. Между тем, число заболевших вирусом SARS-CoV-2 в этой стране перешагнуло отметку в 5,5 миллионов человек (5 699 005). Данные приводят специалисты Университета Джонса Хопкинса.