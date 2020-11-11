В Институте Пушкина назвали главные слова 2020 года

Эксперты государственного института русского языка им. А. С. Пушкина назвали "самоизоляцию" и "обнуление" словами 2020 года. Об этом рассказал доктор филологических наук, научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий.

По итогам наблюдения за наиболее обсуждаемыми темами года, лидерами стали пандемия коронавируса и поправки в Конституцию. Эксперты проанализировали тексты на эти темы и отобрали ключевые слова, которые часто встречаются и одновременно обладают значимостью и смысловой емкостью. Таким образом были определены два бесспорных лидера, пишет ТАСС.

Среди других наиболее популярных слов этого года: "дистанцирование", "голосование", "ковид", "карантин", "конституция", "коронавирус", "поправки", "удаленка". По словам Осадчего, большой рост частотности - в девять раз - показали в 2020 году три слова. Это "удаленка", "карантин" и "коронавирус".

Ранее аналитики "Яндекса" составили топ новых слов за последние десять лет по данным поисковых запросов. В списке оказались самые популярные новые слова, о которых сейчас спрашивают как минимум в десять раз чаще, чем в предыдущий год. В тройке лидеров оказались такие слова, как "ауф", "локдаун" и "падра". Годом ранее в активном словарном топе были замечены "вислово", "фудпорн" и "бумер". Аналитики также подсчитали, происхождением каких слов люди интересовались в поиске Яндекса чаще всего за последний год. На первом месте оказалось слово "Русь", в топ-3 также попали слова "работа" и "спасибо". В этом списке чувствуется и влияние времени: в топе оказались особенно актуальные сегодня слова "карантин" и "врач".