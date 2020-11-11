В Испании появятся летающие такси

В 2022 году в двух испанских городах - Барселоне и Сантьяго-де-Компостела - появятся первые аэротакси. Об этом информирует "Газета.Ru" со ссылкой на "Евро-пульс".

На первом этапе летающие такси станут аттракционом для туристов и местных жителей. Специалисты, в свою очередь, смогут оценить практичнось этого вида транспорта, а также его влияние на экологию.

Аэротакси смогут подниматься на высоту до 300 метров, а также развивать скорость до 150 км/ч.

Напомним, что в Германии провели испытания электрического аэротакси в качестве скорой помощи. Испытания длились около полутора лет и показали, что эти аппараты особенно удобно использовать, чтобы добраться в труднодоступные районы.