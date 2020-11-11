В Минздраве заявили о запуске массового производства вакцины "Спутник V"

Производители запустил массовое производство вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи. "Спутник V" уже поступил в регионы, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Вакцина "Спутник V" вышла в гражданский оборот и начала распространяться сегодня по регионам, - сообщил он на встрече министров здравоохранения BRICS. - Промышленные масштабы наращиваются. Производители отработали техрегламенты".

Отметим, что вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Сейчас она проходит пострегистрационные исследования, в которых принимают участие 40 тысяч человек. Сегодня в РФПИ заявили об эффективности вакцины по промежуточным данным исследований в 92% случаев.