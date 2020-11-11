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11.11.2020 10:17
Рубрика: Дороги

В Подмосковье открыли движение по ЦКАД-3

Текст: Евгений Гайва
Третий пусковой комплекс Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от трассы М-7 "Волга" до М-11 "Нева" открыли для движения в Московской области.
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

С запуском этого участка преодолен "экватор" в строительстве ЦКАД, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе торжественной церемонии. Он сказал, что к концу года планируется открыть еще около 100 километров ЦКАД. "Впервые у нас в стране появилась умная дорога, по которой поедут даже беспилотные автомобили", - заметил Хуснуллин.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Это уникальный объект, интеллектуальный вклад в создание современной инфраструктуры с использованием отечественных технологий, сказал министр транспорта Виталий Савельев. Он отметил, что в строительстве трассы приняли участие более трех тысяч рабочих и инженеров, было задействовано около 700 единиц техники.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, эта важная трасса позволит разгрузить дороги в регионе. "Мы были очень рады, когда президент на Питерском форуме принял решение о строительстве ЦКАД. Лучше победы есть следующая победа. Ждем открытия нового участка ", - заметил Воробьев.

ЦКАД-3 - четырехполосная трасса длинной 105 километров. Это самый протяженный участок ЦКАД. В составе объекта построено четыре транспортные развязки, 68 искусственных сооружений, 47 путепроводов и 17 мостов.

Расчетная скорость движения на участке составляет 110 км в час. Для повышения пропускной способности автомобильной дороги и сокращения времени в пути по ЦКАД-3 предусмотрена система взимания планы по типу "Свободный поток", которая исключает необходимость остановки для оплаты проезда.