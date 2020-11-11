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11.11.2020 18:50
Рубрика: Экономика

Налоговый абонемент стоит пять млн рублей

Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
Российские граждане получили возможность платить налог с доходов в виде прибыли от контролируемых ими иностранных компаний (КИК) в фиксированном размере - около 5 млн рублей в год, независимо от количества компаний, которыми они владеют. При выборе такого режима декларировать доходы от КИК не нужно, это сильно упрощает жизнь владельцев зарубежного бизнеса, которые являются налоговыми резидентами России. Закон об этом публикует "РГ".
Фото: Антон Вергун/ТАСС Фото: Антон Вергун/ТАСС
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Глава минфина Антон Силуанов назвал этот механизм "абонементом для владельцев КИК по очень выгодной цене". Чтобы уплатить таким образом налог уже за 2020 год, нужно подать в налоговую уведомление до 1 февраля 2021 года. Те, кто подал уведомление в этом и 2021 годах, должны будут применять этот механизм в течение трех налоговых периодов, а по уведомлениям, поданным позднее, закон предусматривает минимальный срок в пять налоговых периодов.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Минфин не планирует повышать налоги на большие доходы

Среди тех, кому новый режим будет, скорее всего, интересен, партнер КПМГ в России и СНГ Донат Подниек называет крупных бизнесменов с разветвленной сетью бизнеса за рубежом; владельцев иностранных компаний, прибыль которых состоит из пассивных доходов (например, от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами и доходов по ним) и существенная часть которой реинвестируется, а не распределяется владельцу в виде дивидендов; владельцев КИК с существенной долговой нагрузкой, на обслуживание которой уходит значительная часть прибыли КИК. Закон позволит им отсрочить уплату налога с реальной прибыли всех своих КИК, не раскрывать их финансовую отчетность российским налоговым органам, в ряде случаев сэкономить расходы на подготовку отчетности, ее аудит и на консультантов для правильного расчета прибыли, а также защититься от существенных штрафов в России за нарушение сроков или ошибок в отчетности.

Фиксированный налог с доходов от иностранных компаний поможет вернуть в РФ крупных бизнесменов

Но фиксированный платеж не дает возможности использовать некоторые механизмы уменьшения налога, уплачиваемого в РФ с прибыли КИК и дивидендов от таких компаний, указывает Подниек. Например, в этом случае налоги, уплаченные самой КИК, не учитываются, и при получении дивидендов из прибыли КИК, сформированной при использовании нового режима, владелец должен будет заплатить НДФЛ со всей суммы дивидендов. Интерес государства во введении нового режима может заключаться, в частности, в повышении привлекательности России в качестве страны постоянного проживания для крупных бизнесменов, которые переехали за рубеж из-за введения правил КИК, считает Подниек.

"Принятые изменения создают для владельцев КИК комфортные условия, которые позволят привлечь в Россию налоговых резидентов, в частности, с высокими доходами, то есть потенциальных инвесторов, - отметили в Минфине. - В среднесрочной перспективе это окажет положительный эффект для бюджета и российской экономики в целом".

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