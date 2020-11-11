Глава минфина Антон Силуанов назвал этот механизм "абонементом для владельцев КИК по очень выгодной цене". Чтобы уплатить таким образом налог уже за 2020 год, нужно подать в налоговую уведомление до 1 февраля 2021 года. Те, кто подал уведомление в этом и 2021 годах, должны будут применять этот механизм в течение трех налоговых периодов, а по уведомлениям, поданным позднее, закон предусматривает минимальный срок в пять налоговых периодов.
Среди тех, кому новый режим будет, скорее всего, интересен, партнер КПМГ в России и СНГ Донат Подниек называет крупных бизнесменов с разветвленной сетью бизнеса за рубежом; владельцев иностранных компаний, прибыль которых состоит из пассивных доходов (например, от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами и доходов по ним) и существенная часть которой реинвестируется, а не распределяется владельцу в виде дивидендов; владельцев КИК с существенной долговой нагрузкой, на обслуживание которой уходит значительная часть прибыли КИК. Закон позволит им отсрочить уплату налога с реальной прибыли всех своих КИК, не раскрывать их финансовую отчетность российским налоговым органам, в ряде случаев сэкономить расходы на подготовку отчетности, ее аудит и на консультантов для правильного расчета прибыли, а также защититься от существенных штрафов в России за нарушение сроков или ошибок в отчетности.
Но фиксированный платеж не дает возможности использовать некоторые механизмы уменьшения налога, уплачиваемого в РФ с прибыли КИК и дивидендов от таких компаний, указывает Подниек. Например, в этом случае налоги, уплаченные самой КИК, не учитываются, и при получении дивидендов из прибыли КИК, сформированной при использовании нового режима, владелец должен будет заплатить НДФЛ со всей суммы дивидендов. Интерес государства во введении нового режима может заключаться, в частности, в повышении привлекательности России в качестве страны постоянного проживания для крупных бизнесменов, которые переехали за рубеж из-за введения правил КИК, считает Подниек.
"Принятые изменения создают для владельцев КИК комфортные условия, которые позволят привлечь в Россию налоговых резидентов, в частности, с высокими доходами, то есть потенциальных инвесторов, - отметили в Минфине. - В среднесрочной перспективе это окажет положительный эффект для бюджета и российской экономики в целом".