Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. N 368-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 3 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2002, N 1, ст. 2; 2006, N 31, ст. 3436; 2008, N 48, ст. 5519; 2010, N 31, ст. 4198; N 45, ст. 5752; 2011, N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4575; N 47, ст. 6611; N 49, ст. 7014; 2012, N 27, ст. 3588; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4081; 2014, N 45, ст. 6157; N 48, ст. 6657; 2015, N 18, ст. 2616; N 24, ст. 3377; 2016, N 7, ст. 920; N 18, ст. 2486, 2506; N 27, ст. 4176; 2017, N 49, ст. 7312, 7315; 2018, N 1, ст. 20; N 9, ст. 1291; N 31, ст. 4821; N 32, ст. 5087; N 49, ст. 7496; 2019, N 39, ст. 5375) следующие изменения:

1) в статье 2513-1:

а) абзац первый пункта 1 после слов "1. Прибыль контролируемой иностранной компании" дополнить словами "(за исключением фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании (далее в настоящем Кодексе - фиксированная прибыль), в отношении которой физическим лицом представлено в налоговый орган уведомление о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли в порядке и на условиях, которые установлены главой 23 настоящего Кодекса)";

б) в пункте 2:

в подпункте 1:

абзац пятый дополнить словами ", за исключением налога на доходы, удержанного у источника выплаты в отношении доходов, указанных в подпункте 1 пункта 4 статьи 3091 настоящего Кодекса, источником выплаты которых являются российские организации, если контролирующее лицо такой иностранной организации имеет фактическое право на такие доходы с учетом положений статьи 312 настоящего Кодекса";

абзац шестой дополнить словами ", уменьшенная на сумму доходов, указанных в подпункте 1 пункта 4 статьи 3091 настоящего Кодекса, источником выплаты которых являются российские организации, если контролирующее лицо такой иностранной организации имеет фактическое право на такие доходы с учетом положений статьи 312 настоящего Кодекса";

в подпункте 2:

абзац пятый дополнить словами ", уменьшенная на сумму доходов, источником выплаты которых являются российские организации, если контролирующее лицо этой иностранной организации имеет фактическое право на такие доходы с учетом положений статьи 312 настоящего Кодекса";

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. В целях пункта 1 настоящей статьи иностранной холдинговой компанией признается иностранная организация, в отношении которой одновременно выполняются следующие условия:

1) доля прямого участия российской организации контролирующего лица в уставном (складочном) капитале (фонде) этой иностранной организации составляет не менее 75 процентов;

2) доля участия этой иностранной организации хотя бы в одной иностранной организации составляет не менее 50 процентов;

3) доля участия этой иностранной организации в иных иностранных организациях (при наличии) составляет не менее 15 процентов;

4) период владения долями, указанными в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, составляет не менее чем 365 последовательных календарных дней на дату окончания финансового года в соответствии с личным законом этой иностранной организации.";

г) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. В целях пункта 1 настоящей статьи иностранной субхолдинговой компанией признается иностранная организация, в отношении которой одновременно выполняются следующие условия:

1) доля прямого участия иностранной холдинговой компании в уставном (складочном) капитале (фонде) этой иностранной организации составляет не менее 75 процентов;

2) доля участия этой иностранной организации хотя бы в одной иностранной организации составляет не менее 50 процентов;

3) доля участия этой иностранной организации в иных иностранных организациях (при наличии) составляет не менее 15 процентов;

4) период владения долями, указанными в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, составляет не менее чем 365 последовательных календарных дней на дату окончания финансового года в соответствии с личным законом этой иностранной организации.";

д) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. В целях пункта 1 настоящей статьи активной иностранной холдинговой компанией признается иностранная холдинговая компания, доходы (прибыль) у которой отсутствуют либо доля доходов, указанных в пункте 4 статьи 3091 настоящего Кодекса, не превышает 5 процентов в общей сумме доходов этой иностранной холдинговой компании по данным ее финансовой отчетности за финансовый год. При этом при определении размера доходов, указанных в пункте 4 статьи 3091 настоящего Кодекса, в целях настоящего пункта не учитываются следующие виды доходов:

дивиденды от активных иностранных компаний и (или) активных иностранных субхолдинговых компаний;

дивиденды от иностранных организаций, в отношении которых выполняется хотя бы одно из условий, предусмотренных подпунктами 1 - 3 и (или) 5 - 8 пункта 1 настоящей статьи;

доходы от реализации или иного выбытия акций (долей) активных иностранных компаний, активных иностранных субхолдинговых компаний и (или) иностранных организаций, в отношении которых выполняется хотя бы одно из условий, предусмотренных подпунктами 1 - 3 и (или) 5 - 8 пункта 1 настоящей статьи.

При определении доли доходов, указанной в абзаце первом настоящего пункта, налогоплательщик имеет право исключить дивиденды от иностранных организаций, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, только при условии, что доля прямого участия этой иностранной холдинговой компании в уставном (складочном) капитале (фонде) каждой иностранной организации, дивиденды от которой подлежат исключению, составляет не менее 50 процентов в течение периода, составляющего не менее чем 365 последовательных календарных дней на дату окончания финансового года в соответствии с личным законом этой иностранной холдинговой компании. Выполнение указанного условия о доле участия иностранной холдинговой компании в уставном (складочном) капитале (фонде) иностранной организации не требуется в случае, если в отношении иностранной организации выполняется условие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи.";

е) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. В целях пункта 1 настоящей статьи активной иностранной субхолдинговой компанией признается иностранная субхолдинговая компания, доходы (прибыль) у которой отсутствуют либо доля доходов, указанных в пункте 4 статьи 3091 настоящего Кодекса, не превышает 5 процентов в общей сумме всех доходов этой иностранной субхолдинговой компании по данным ее финансовой отчетности за финансовый год. При этом при определении размера доходов, указанных в пункте 4 статьи 3091 настоящего Кодекса, в целях настоящего пункта не учитываются следующие виды доходов:

дивиденды от активных иностранных компаний;

дивиденды от иностранных организаций, в отношении которых выполняется хотя бы одно из условий, предусмотренных подпунктами 1 - 3 и (или) 5 - 8 пункта 1 настоящей статьи;

доходы от реализации или иного выбытия акций (долей) активных иностранных компаний и (или) иностранных организаций, в отношении которых выполняется хотя бы одно из условий, предусмотренных подпунктами 1 - 3 и (или) 5 - 8 пункта 1 настоящей статьи.

При определении доли доходов, указанной в абзаце первом настоящего пункта, налогоплательщик имеет право исключить дивиденды от иностранных организаций, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, только при условии, что доля прямого участия этой иностранной субхолдинговой компании в уставном (складочном) капитале (фонде) каждой иностранной организации, дивиденды от которой подлежат исключению, составляет не менее 50 процентов в течение периода, составляющего не менее чем 365 последовательных календарных дней на дату окончания финансового года в соответствии с личным законом этой иностранной субхолдинговой компании. Выполнение указанного условия о доле участия иностранной субхолдинговой компании в уставном (складочном) капитале (фонде) иностранной организации не требуется в случае, если в отношении иностранной организации выполняется условие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи.";

ж) дополнить пунктом 62 следующего содержания:

"62. Определение доходов, указанных в абзацах втором - четвертом пункта 5 настоящей статьи, осуществляется по данным финансовой отчетности активных иностранных компаний, активных иностранных субхолдинговых компаний и (или) иностранных организаций, в отношении которых выполняется хотя бы одно из условий, предусмотренных подпунктами 1 - 3 и (или) 5 - 8 пункта 1 настоящей статьи, составленной за год, совпадающий с финансовым годом в соответствии с личным законом иностранной холдинговой компании.

Определение доходов, указанных в абзацах втором - четвертом пункта 6 настоящей статьи, осуществляется по данным финансовой отчетности активных иностранных компаний и (или) иностранных организаций, в отношении которых выполняется хотя бы одно из условий, предусмотренных подпунктами 1 - 3 и (или) 5 - 8 пункта 1 настоящей статьи, составленной за год, совпадающий с финансовым годом в соответствии с личным законом иностранной субхолдинговой компании.

В случае, если контролирующее лицо прекратило участие в активной иностранной компании, активной иностранной субхолдинговой компании и (или) иностранной организации, в отношении которой выполняется хотя бы одно из условий, предусмотренных подпунктами 1 - 3 и (или) 5 - 8 пункта 1 настоящей статьи, до завершения года, совпадающего с финансовым годом в соответствии с личным законом иностранной холдинговой компании и (или) иностранной субхолдинговой компании, определение доходов, указанных в настоящем пункте, осуществляется по данным финансовой отчетности, составленной за предшествующий финансовый год.";

2) в статье 2514:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, уведомление о контролируемых иностранных компаниях представляется:

налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 20 марта года, следующего за налоговым периодом, в котором контролирующим лицом признается доход в виде прибыли контролируемой иностранной компании в соответствии с главой 25 настоящего Кодекса либо который следует за годом, по итогам которого определен убыток контролируемой иностранной компании;

налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 30 апреля года, следующего за налоговым периодом, в котором контролирующим лицом признается доход в виде прибыли контролируемой иностранной компании в соответствии с главой 23 настоящего Кодекса либо который следует за годом, по итогам которого определен убыток контролируемой иностранной компании.";

б) пункт 6:

дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания:

"11) дата представления в налоговый орган уведомления о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли (при наличии);

12) дата представления в налоговый орган уведомления об отказе от уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли (при наличии);";

в) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. В уведомлении о контролируемых иностранных компаниях не указываются сведения и информация, предусмотренные подпунктами 6, 7 и 10 пункта 6 настоящей статьи, в случае, если налогоплательщик - физическое лицо представил в налоговый орган уведомление о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли.";

3) дополнить статьей 2514-1 следующего содержания:

"Статья 2514-1. Истребование у налогоплательщиков контролирующих лиц документов в отношении контролируемых ими иностранных компаний

1. В случае, если налогоплательщиком - контролирующим лицом не представлены документы, необходимые для подтверждения соблюдения условий для освобождения прибыли контролируемой иностранной компании от налогообложения в соответствии с пунктом 9 статьи 2513-1 настоящего Кодекса, или документы, подтверждающие размер прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании, предусмотренные пунктом 5 статьи 2515 настоящего Кодекса, должностное лицо налогового органа вправе истребовать указанные документы в соответствии с настоящей статьей.

Предусмотренные настоящим пунктом документы не могут быть истребованы у налогоплательщика - контролирующего лица, являющегося физическим лицом, который представил в налоговый орган уведомление о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли в порядке и на условиях, которые установлены главой 23 настоящего Кодекса, если указанные документы относятся к налоговым периодам, в течение которых таким налогоплательщиком применялся установленный статьей 2272 настоящего Кодекса порядок уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли.

Налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика - контролирующего лица документы, относящиеся к налоговым периодам, предшествующим году направления требования, но не более чем за три календарных года.

2. Документы, истребованные в соответствии с настоящей статьей, представляются в течение одного месяца с даты получения требования и подлежат переводу на русский язык в части, необходимой для подтверждения соблюдения условий для освобождения прибыли контролируемой иностранной компании от налогообложения или подтверждения размера прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании.

3. Непредставление контролирующим лицом документов, истребуемых в соответствии с настоящей статьей, в срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи, признается налоговым правонарушением и влечет ответственность, предусмотренную пунктом 11-1 статьи 126 настоящего Кодекса.

4. В случае, если налогоплательщиком - контролирующим лицом после получения требования о представлении документов, предусмотренных пунктом 9 статьи 2513-1 настоящего Кодекса, представлено уточненное уведомление о контролируемых иностранных компаниях без отражения ранее заявленного вида освобождения от налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании, такой налогоплательщик не подлежит привлечению к ответственности, предусмотренной пунктом 11-1 статьи 126 настоящего Кодекса, в отношении документов, не представленных по требованию, которое явилось основанием представления уточненного уведомления.";

4) в статье 2515:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Налогоплательщик - контролирующее лицо подтверждает размер прибыли (убытка) контролируемой этим лицом иностранной компании путем представления следующих документов:

1) финансовая отчетность контролируемой иностранной компании, составленная в соответствии с личным законом такой компании за финансовый год, или в случае отсутствия финансовой отчетности иные документы, подтверждающие прибыль (убыток) такой компании за финансовый год;

2) аудиторское заключение по финансовой отчетности контролируемой иностранной компании, указанной в подпункте 1 настоящего пункта, если в соответствии с личным законом или учредительными (корпоративными) документами этой контролируемой иностранной компании установлено обязательное проведение аудита такой финансовой отчетности или аудит осуществляется иностранной организацией добровольно.

Указанные в настоящем пункте документы представляются независимо от наличия обязанности по учету дохода в виде прибыли контролируемой иностранной компании в налоговой базе контролирующего лица по соответствующему налогу в следующие сроки:

налогоплательщиками-организациями вместе с налоговой декларацией по налогу на прибыль организаций;

налогоплательщиками - физическими лицами вместе с уведомлением о контролируемых иностранных компаниях.";

б) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Если иное не установлено пунктом 12 статьи 3091 настоящего Кодекса, положения настоящей статьи не применяются к прибыли контролируемой иностранной компании, контролирующим лицом которой является физическое лицо, представившее в налоговый орган уведомление о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли в порядке и на условиях, которые установлены главой 23 настоящего Кодекса, при условии, что такая прибыль относится к налоговым периодам, в течение которых указанным физическим лицом применялся установленный статьей 2272 настоящего Кодекса порядок уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли.";

5) в статье 76:

а) в подпункте 1 пункта 3 цифры "10" заменить цифрами "20";

б) в абзаце первом пункта 32 цифры "10" заменить цифрами "20";

в) дополнить пунктом 33 следующего содержания:

"33. Налоговый орган вправе направить налогоплательщику (налоговому агенту, плательщику страховых взносов) уведомление о неисполнении обязанности по представлению налоговой декларации (расчета) не позднее чем в течение 14 дней до дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 или пунктом 32 настоящей статьи.";

6) в статье 126:

а) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Непредставление налоговому органу документов, подтверждающих размер прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании, в срок, установленный пунктом 5 статьи 2515 настоящего Кодекса, либо представление таких документов с заведомо недостоверными сведениями

влечет взыскание штрафа с контролирующего лица в размере 500 000 рублей.";

б) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

"11-1. Непредставление налоговому органу документов, истребуемых в соответствии с пунктом 1 статьи 2514-1 настоящего Кодекса, в срок, установленный пунктом 2 статьи 2514-1 настоящего Кодекса, либо представление таких документов с заведомо недостоверными сведениями

влечет взыскание штрафа с контролирующего лица в размере 1 миллиона рублей.";

7) в абзаце втором пункта 1 статьи 1296 слова "100 000 рублей" заменить словами "500 000 рублей".

Статья 2

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413; N 49, ст. 4564; N 53, ст. 5015; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3021, 3027, 3033; 2003, N 1, ст. 2, 6, 10; N 19, ст. 1749; N 21, ст. 1958; N 28, ст. 2874, 2879, 2886; N 50, ст. 4849; N 52, ст. 5030; 2004, N 27, ст. 2711, 2715; N 31, ст. 3220, 3231; N 34, ст. 3517, 3518, 3520, 3527; N 41, ст. 3994: N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 29, 30, 38; N 24, ст. 2312; N 27, ст. 2710, 2717; N 30, ст. 3104, 3128, 3130; N 52, ст. 5581; 2006, N 10, ст. 1065; N 23, ст. 2382; N 30, ст. 3295; N 31, ст. 3436, 3443, 3452; N 45, ст. 4627; N 50, ст. 5279, 5286; 2007, N 1, ст. 20, 31, 39; N 13, ст. 1465; N 21, ст. 2462; N 22, ст. 2563; N 23, ст. 2691; N 31, ст. 3991, 4013; N 45, ст. 5416, 5432; N 49, ст. 6045, 6071; N 50, ст. 6237, 6245; 2008, N 18, ст. 1942; N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3577, 3614; N 48, ст. 5500, 5519; N 49, ст. 5723, 5749; N 52, ст. 6237; 2009, N 1, ст. 31; N 11, ст. 1265; N 18, ст. 2147; N 23, ст. 2772, 2775; N 29, ст. 3598, 3639; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4534; N 45, ст. 5271; N 48, ст. 5726, 5731; N 51, ст. 6153, 6155; N 52, ст. 6444, 6455; 2010, N 15, ст. 1737, 1746; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4176, 4198; N 32, ст. 4298; N 47, ст. 6034; N 48, ст. 6247, 6250; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 7, 9, 21; N 11, ст. 1492; N 17, ст. 2318; N 23, ст. 3262; N 24, ст. 3357; N 26, ст. 3652; N 27, ст. 3881; N 30, ст. 4563, 4575, 4583, 4587, 4593, 4597; N 45, ст. 6335; N 47, ст. 6610, 6611; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7014, 7016, 7037; 2012, N 10, ст. 1164; N 19, ст. 2281; N 25, ст. 3268; N 26, ст. 3447; N 27, ст. 3588; N 41, ст. 5526, 5527; N 49, ст. 6750, 6751; N 53, ст. 7596, 7604, 7607; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3444; N 30, ст. 4031, 4045, 4049, 4081, 4084; N 40, ст. 5038; N 44, ст. 5640, 5645; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 8, ст. 737; N 16, ст. 1835, 1838; N 19, ст. 2313, 2331; N 23, ст. 2936; N 26, ст. 3373; N 40, ст. 5316; N 48, ст. 6647, 6648, 6649, 6657, 6660, 6663; 2015, N 1, ст. 13, 15, 16, 18, 32; N 10, ст. 1402; N 14, ст. 2023, 2025; N 18, ст. 2616; N 24, ст. 3373, 3377; N 27, ст. 3968; N 41, ст. 5632; N 48, ст. 6683, 6686, 6688, 6689, 6692, 6693; 2016, N 1, ст. 6, 16, 18; N 7, ст. 920; N 18, ст. 2504; N 26, ст. 3856; N 27, ст. 4175, 4176, 4180, 4181, 4184; N 49, ст. 6841, 6842, 6843, 6844, 6846, 6849, 6851; 2017, N 11, ст. 1534; N 15, ст. 2131, 2133; N 30, ст. 4446; N 31, ст. 4803; N 40, ст. 5753; N 45, ст. 6578; N 47, ст. 6842; N 49, ст. 7305, 7307, 7313, 7314, 7316, 7318, 7322, 7324, 7325, 7326; 2018, N 1, ст. 20, 50; N 9, ст. 1289, 1291; N 18, ст. 2558, 2568, 2575; N 27, ст. 3942; N 28, ст. 4143; N 30, ст. 4535; N 32, ст. 5087, 5090, 5094, 5095, 5096; N 45, ст. 6828, 6836, 6844; N 49, ст. 7496, 7497, 7498, 7499; N 53, ст. 8416, 8419; 2019, N 16, ст. 1826; N 18, ст. 2225; N 22, ст. 2664, 2667; N 23, ст. 2906, 2908, 2920; N 25, ст. 3167; N 27, ст. 3523; N 30, ст. 4112; N 31, ст. 4414, 4427, 4428; N 39, ст. 5371, 5372, 5373, 5374, 5375, 5377; N 52, ст. 7777; 2020, N 12, ст. 1657; N 13, ст. 1857; N 14, ст. 2032; N 17, ст. 2699; N 21, ст. 3229; N 24, ст. 3746; N 29, ст. 4505; N 31, ст. 5024; Российская газета, 2020, 19 октября) следующие изменения:

1) абзац пятый подпункта 21 пункта 1 статьи 164 после слов "выдача грузов," дополнить словами "разработка документов для проектных перевозок, организация и выполнение перевозки грузов,", после слов "грузов и транспортных средств," дополнить словами "экспедиторское сопровождение,";

2) в пункте 3 статьи 208:

а) подпункт 81 дополнить словами "(за исключением физических лиц, представивших в налоговый орган уведомление о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли в порядке и на условиях, которые установлены настоящей главой, если сумма указанной прибыли относится к налоговым периодам, в течение которых физическим лицом применялся установленный статьей 2272 настоящего Кодекса порядок уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли)";

б) дополнить подпунктом 82 следующего содержания:

"82) суммы фиксированной прибыли, в отношении которой налогоплательщиком - контролирующим лицом в налоговый орган представлено уведомление о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли в порядке и на условиях, которые установлены настоящей главой;";

3) абзац пятый пункта 3 статьи 210 после слова "прибыли" дополнить словами "(в том числе фиксированной прибыли)";

4) пункт 66 статьи 217 дополнить абзацем следующего содержания:

"Положения настоящего пункта не применяются в отношении доходов налогоплательщика - контролирующего лица, полученных от контролируемой им иностранной компании в результате распределения прибыли указанной компании, в случае, если дата фактического получения доходов в виде прибыли этой компании (в том числе фиксированной прибыли) приходится на налоговый период, в котором таким налогоплательщиком применялся установленный статьей 2272 настоящего Кодекса порядок уплаты налога с фиксированной прибыли;";

5) в пункте 11 статьи 223:

а) абзац первый после слов "в виде сумм прибыли контролируемой иностранной компании" дополнить словами "(в том числе фиксированной прибыли)";

б) абзац второй после слов "в виде сумм прибыли такой компании" дополнить словами "(в том числе фиксированной прибыли)";

6) дополнить статьей 2272 следующего содержания:

"Статья 2272. Особенности исчисления сумм налога с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний

1. Налогоплательщик вправе представить в налоговый орган уведомление о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли в порядке и на условиях, которые установлены настоящей главой.

Указанное уведомление налогоплательщик представляет в налоговый орган по месту жительства в срок до 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого налогоплательщик осуществляет уплату налога с фиксированной прибыли.

2. Фиксированная сумма прибыли устанавливается в размере 38 460 000 рублей за налоговый период 2020 года, 34 000 000 рублей за последующие налоговые периоды начиная с 2021 года вне зависимости от количества контролируемых иностранных компаний, в отношении которых налогоплательщик, перешедший на уплату налога с фиксированной прибыли, является контролирующим лицом.

3. Порядок уплаты налога с фиксированной прибыли подлежит применению налогоплательщиком в течение не менее пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором налогоплательщиком представлено уведомление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

В случае, если уведомление о переходе на уплату налога с фиксированной прибыли представлено налогоплательщиком в налоговый орган в течение 2020 или 2021 года, порядок уплаты налога с фиксированной прибыли подлежит применению налогоплательщиком в течение не менее трех налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором налогоплательщиком представлено такое уведомление, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

В случае, если в течение указанных в абзаце первом или втором настоящего пункта налоговых периодов налогоплательщик перестал являться контролирующим лицом применительно ко всем контролируемым иностранным компаниям, контролирующим лицом которых он являлся в течение указанных налоговых периодов, обязанность по уплате налога с фиксированной прибыли не возникает в отношении налоговых периодов, в которых налогоплательщик не являлся контролирующим лицом применительно ко всем контролируемым им иностранным компаниям, которые приходятся на налоговые периоды, указанные в абзаце первом или втором настоящего пункта.

В случае, если уведомление о переходе на уплату налога с фиксированной прибыли представлено налогоплательщиком, ранее воспользовавшимся правом, предусмотренным абзацем третьим пункта 4 настоящей статьи, в том числе в период, указанный в абзаце втором настоящего пункта, срок применения порядка уплаты налога с фиксированной прибыли не может быть менее пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором таким налогоплательщиком представлено указанное уведомление.

4. Налогоплательщик, перешедший на уплату налога с фиксированной прибыли, вправе отказаться от такого порядка уплаты налога посредством представления уведомления об отказе от уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли, но не ранее сроков, установленных абзацами первым и вторым пункта 3 настоящей статьи, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Указанное в настоящем пункте уведомление налогоплательщик представляет в налоговый орган по месту жительства в срок до 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого налогоплательщик отказывается от уплаты налога с фиксированной прибыли (с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом).

В случае, если в период применения налогоплательщиком порядка уплаты налога с фиксированной прибыли федеральным законом в настоящий Кодекс внесены изменения, приводящие к увеличению суммы налога с фиксированной прибыли, налогоплательщик вправе представить в налоговый орган уведомление об отказе от уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли до истечения сроков, установленных абзацами первым и вторым пункта 3 настоящей статьи. В этом случае указанное уведомление налогоплательщик представляет в налоговый орган по месту жительства в срок до 31 декабря года, предшествующего году, начиная с которого на основании положений соответствующего федерального закона применяются внесенные в настоящий Кодекс изменения, приводящие к увеличению суммы налога с фиксированной прибыли, и за который налогоплательщик отказывается от уплаты налога с фиксированной прибыли.

Уведомление о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли и уведомление об отказе от уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли представляются в налоговый орган налогоплательщиком по установленным формам (форматам).

Формы (форматы) уведомления о переходе на уплату налога с фиксированной прибыли и уведомления об отказе от уплаты налога с фиксированной прибыли, а также порядок заполнения соответствующих форм и порядок представления соответствующих заявлений в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.";

7) пункт 1 статьи 228 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

"10) физические лица, представившие в налоговый орган уведомление о переходе на уплату налога с фиксированной прибыли, - в части исчисления и уплаты соответствующей суммы налога.";

8) абзац первый пункта 4 статьи 229 после слов "указывают все полученные ими в налоговом периоде доходы" дополнить словами "(в том числе фиксированную прибыль)";

9) пункт 1 статьи 232 дополнить абзацем следующего содержания:

"Налогоплательщик, перешедший на уплату налога с фиксированной прибыли, отказывается от уменьшения суммы налога, исчисленного с фиксированной прибыли, на суммы налога, уплаченного физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в иностранном государстве с полученных им доходов. Основанием для такого отказа является факт представления в налоговый орган уведомления о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли.";

10) абзац второй пункта 1 части второй статьи 250 дополнить словами "и величину внесенного им вклада в виде денежных средств, уменьшенных на сумму денежных средств, указанных в подпункте 111 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса, в имущество организации";

11) в статье 251:

а) подпункт 14 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Также в целях настоящей главы к средствам целевого финансирования приравниваются средства участников долевого строительства, размещенные на счетах эскроу в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Расходы организации-застройщика, которые должны быть в дальнейшем возмещены за счет указанных средств, учитываются раздельно как произведенные в рамках целевого финансирования. Использованием по целевому назначению этих средств в целях настоящей главы признается возмещение ими расходов застройщика в связи со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, предусмотренных договором участия в долевом строительстве;";

б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Положения настоящего пункта применяются также к правоотношениям, возникшим между федеральными органами исполнительной власти (федеральными агентствами) и организациями (государственными корпорациями), созданными в соответствии со специальными федеральными законами, регулирующими деятельность данных организаций (государственных корпораций), в рамках процесса передачи активов (включая права по договорам (контрактам, соглашениям), предусмотренного федеральным законом.";

12) в статье 268:

а) в пункте 1:

абзац первый подпункта 21 после слова "реализацией," дополнить словами "а также на величину вклада в виде денежных средств, уменьшенных на сумму денежных средств, указанных в подпункте 111 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса, в имущество организаций, доли (паи) которых были приобретены,", дополнить предложением следующего содержания: "Величина вклада в виде денежных средств в имущество организации, уменьшающая доходы от реализации долей (паев), рассчитывается пропорционально реализуемым долям (паям) в общей величине долей (паев), принадлежащих налогоплательщику.";

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) при реализации объекта основных средств, в отношении которого налогоплательщик использовал право на применение инвестиционного налогового вычета в части стоимости основного средства, - на остаточную стоимость амортизируемого имущества, определяемую в соответствии с пунктом 1 статьи 257 настоящего Кодекса, соответствующую части первоначальной стоимости такого объекта основных средств, сформированной за счет расходов, в части которых налогоплательщик не использовал право на применение инвестиционного налогового вычета.";

б) пункт 2 после слов "с учетом расходов, связанных с его" дополнить словами "приобретением и";

13) в пункте 2 статьи 277:

а) абзац первый дополнить словами "и величины внесенных ими вкладов в виде денежных средств, уменьшенных на сумму денежных средств, указанных в подпункте 111 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса, в имущество организации";

б) абзац второй дополнить словами "и величины внесенного им вклада в виде денежных средств, уменьшенных на сумму денежных средств, указанных в подпункте 111 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса, в имущество организации";

14) абзац первый пункта 3 статьи 280 после слов "на ее приобретение)" дополнить словами "и величины внесенного им вклада в виде денежных средств, уменьшенных на сумму денежных средств, указанных в подпункте 111 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса, в имущество организации, ценные бумаги которой реализуются (выбывают)", дополнить предложением следующего содержания: "Величина вклада в имущество организации, уменьшающая доходы от реализации акций, рассчитывается пропорционально цене приобретения реализуемых ценных бумаг в общей стоимости акций, принадлежащих налогоплательщику.";

15) в пункте 6 статьи 283:

а) абзац третий дополнить словами ", если иное не предусмотрено подпунктом 3 настоящего пункта";

б) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"3) вправе уменьшить налоговую базу текущего налогового (отчетного) периода на сумму (часть суммы) убытка, полученного указанной организацией в период, в котором указанная организация являлась участником консолидированной группы налогоплательщиков, определенного в порядке, установленном пунктом 1 статьи 2781 настоящего Кодекса, и не учтенного при определении консолидированной налоговой базы на основании абзаца третьего пункта 1 статьи 2781 настоящего Кодекса. Уменьшение налоговой базы текущего периода осуществляется в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящей статьей. При этом налоговая база не может быть уменьшена на сумму убытка, указанного в настоящем пункте, более чем на 50 процентов.";

в) абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами шестым и седьмым;

16) в статье 2861:

а) абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:

"21. Налогоплательщик имеет право уменьшить в текущем налоговом (отчетном) периоде суммы налога (авансового платежа), подлежащие зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации, на инвестиционный налоговый вычет (часть инвестиционного налогового вычета) текущего налогового (отчетного) периода, а также на неиспользованный инвестиционный налоговый вычет предыдущих налоговых (отчетных) периодов, определяемый с учетом положений пункта 9 настоящей статьи, но не более чем на сумму предельной величины инвестиционного налогового вычета.";

б) в пункте 3:

в абзаце первом слова "расходов, указанных в абзаце втором" заменить словами "расходов, составляющей первоначальную стоимость основного средства в соответствии с абзацем вторым", слова "расходов на цели, указанные" заменить словами "расходов, составляющей величину изменения первоначальной стоимости основного средства в случаях, указанных";

абзац второй после слов "в федеральный бюджет" дополнить словами "в текущем налоговом (отчетном) периоде";

абзац третий дополнить словами ", а также в последующие налоговые (отчетные) периоды с учетом положения пункта 9 настоящей статьи";

в) абзац первый пункта 5 после слов "применяется к налогу" дополнить словами "(авансовому платежу)";

г) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"2) предельные размеры расходов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи и учитываемых при определении размера инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода, право на применение которого предоставляется в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, а также размер ставки налога, применяемой для расчета предельной величины инвестиционного налогового вычета в соответствии с пунктом 21 настоящей статьи;";

д) в пункте 7:

абзац первый дополнить словами "в части расходов, понесенных в случаях приобретения, создания, сооружения, достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, которые учитываются налогоплательщиком при определении размера инвестиционного налогового вычета в отношении данного объекта";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Объекты основных средств не подлежат амортизации в части их первоначальной стоимости, сформированной за счет расходов, понесенных в случаях приобретения, создания, сооружения, достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, в отношении которых налогоплательщик использовал право на применение инвестиционного налогового вычета в соответствии с настоящей статьей.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта основных средств, в отношении которого налогоплательщик воспользовался правом на применение инвестиционного налогового вычета в соответствии с настоящей статьей, понесенные после окончания использования налогоплательщиком права на применение инвестиционного налогового вычета в отношении данного объекта, в том числе в связи с отменой соответствующего закона субъекта Российской Федерации, учитываются в общем порядке, установленном настоящей главой.";

е) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Инвестиционный налоговый вычет текущего налогового (отчетного) периода в части, превышающей предельную величину инвестиционного налогового вычета (неиспользованный инвестиционный налоговый вычет), может быть использован для уменьшения сумм налога (авансового платежа), подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации, в последующих налоговых (отчетных) периодах, если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации.

Определенная в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи сумма уменьшения налога (авансового платежа), подлежащего зачислению в федеральный бюджет, в части превышения над расчетной суммой налога, определенной в соответствии с абзацем вторым пункта 3 или абзацем третьим пункта 10 настоящей статьи, может быть использована для уменьшения суммы налога (авансового платежа), подлежащей зачислению в федеральный бюджет, в последующих налоговых (отчетных) периодах, если в соответствии с абзацем первым настоящего пункта аналогичное право применяется к инвестиционному налоговому вычету.";

17) в статье 3091:

а) в подпункте 11 пункта 3 слова ", производных финансовых инструментов" исключить;

б) в абзаце первом пункта 31 слова ", производных финансовых инструментов" исключить;

в) в пункте 11:

в абзаце первом слова "в отношении прибыли контролируемой иностранной компании за соответствующий период" заменить словами "в отношении прибыли контролируемой иностранной компании (за исключением суммы налога на доходы физических лиц, исчисленного с фиксированной прибыли) за соответствующий период (если иное не предусмотрено настоящим пунктом)";

дополнить абзацами следующего содержания:

"В случае, если в соответствии с законодательством иностранного государства срок исчисления налога в отношении прибыли контролируемой иностранной компании за соответствующий период установлен на более позднюю дату, чем предусмотренная главой 23 настоящего Кодекса или настоящей главой дата предоставления налогоплательщиком - контролирующим лицом налоговой декларации, соответствующая сумма налога учитывается при исчислении налога в отношении прибыли контролируемой иностранной компании за налоговый период, следующий за календарным годом, за который была исчислена сумма налога в отношении этой прибыли в соответствии с законодательством иностранного государства.

При этом совокупный размер исчисленных в соответствии с законодательством иностранного государства сумм налогов не может превышать сумму налога, исчисленного в отношении прибыли контролируемой иностранной компании за налоговый период, следующий за календарным годом, за который была исчислена сумма налога в отношении этой прибыли в соответствии с законодательством иностранного государства.

Установление срока исчисления налога в отношении прибыли контролируемой иностранной компании за соответствующий период на более позднюю дату, чем предусмотренная главой 23 настоящего Кодекса или настоящей главой дата предоставления налогоплательщиком - контролирующим лицом налоговой декларации, должно быть подтверждено путем представления налогоплательщиком - контролирующим лицом в налоговый орган по месту нахождения соответствующих документов одновременно с представлением налоговой декларации за налоговый период, следующий за календарным годом, за который была исчислена сумма налога в отношении этой прибыли в соответствии с законодательством иностранного государства.";

г) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12. В случае, если налогоплательщиком - контролирующим лицом, являющимся физическим лицом, в налоговый орган представлено уведомление о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, положения настоящей статьи применяются с учетом следующих особенностей:

убыток контролируемой иностранной компании, полученный до перехода на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли, может быть учтен налогоплательщиком при определении прибыли контролируемой иностранной компании начиная с налогового периода, в котором он отказался от уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли;

убыток контролируемой иностранной компании, полученный в периоды уплаты налогоплательщиком налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли, может быть учтен налогоплательщиком при определении прибыли контролируемой иностранной компании начиная с налогового периода, в котором он отказался от уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли. При этом величина убытка, указанного в настоящем абзаце, определяется как отрицательная величина от суммы убытков и прибылей до налогообложения по данным финансовой отчетности контролируемой иностранной компании за периоды уплаты налогоплательщиком налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли.

Определение величины и документальное подтверждение прибыли (убытка) в целях настоящего пункта осуществляются на основании совокупности положений настоящей статьи и статьи 2515 настоящего Кодекса.";

18) в подпункте 4 пункта 2 статьи 310 слова "российскими банками и банком развития - государственной корпорацией" исключить;

19) часть первую статьи 321 после слов "Агентство по страхованию вкладов" дополнить словами ", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 3, подпункт "а" пункта 4, пункты 6 и 7 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

3. Пункт 5 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

4. Пункты 1, 10, подпункт "а" пункта 12, пункты 13, 14 и 19 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

5. Положения подпункта 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года.

6. Действие положений пункта 3 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

7. Положения статей 2513-1, 2514, 2515, подпунктов 11 и 11-1 статьи 126 и статьи 3091 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении порядка определения прибыли контролируемых иностранных компаний в целях налогообложения и порядка представления уведомлений о контролируемых иностранных компаниях и подтверждающих документов за налоговые периоды начиная с 2020 года.

8. Положения подпунктов 81 и 82 пункта 3 статьи 208, пункта 66 статьи 217, пункта 11 статьи 223, пунктов 2 и 3 статьи 2272, подпункта 10 пункта 1 статьи 228, пункта 4 статьи 229, пункта 1 статьи 232 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям по исчислению и уплате налога на доходы физических лиц за налоговые периоды начиная с 2020 года.

9. Положения абзаца пятого пункта 3 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям по исчислению и уплате налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании за налоговый период 2020 года.

10. Уведомление, предусмотренное абзацем первым пункта 1 статьи 2272 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении налогового периода 2020 года представляется в налоговый орган до 1 февраля 2021 года.

11. До утверждения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, форм (форматов) уведомления о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании и уведомления об отказе от уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также порядка заполнения соответствующих форм и порядка представления соответствующих заявлений в электронной форме указанные уведомления представляются по формам и в порядке, которые рекомендованы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Президент Российской Федерации В. Путин