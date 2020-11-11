Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

Голикова: Загруженность коечного фона наиболее критична в 17 регионах 15:06
38-летний актер Берт Беласко найден мертвым в отеле 15:02
В Минздраве заявили о запуске массового производства вакцины "Спутник V" 15:00
Собянин: Следующие решения по COVID-19 могут быть приняты через 2-3 недели 14:52
ЕС ввел пошлины на американские товары на 4 миллиарда долларов 14:49
Путин сравнил системы управления ядерными силами и автомат Калашникова 14:44
Катки в Москве будут работать с ограничениями 14:37
Экономика Москвы вернется в норму к концу 2021 года 14:29
Россия закрывает торговые представительства в Литве и на Украине 14:19
Памятник Элине Быстрицкой открыли на Новодевичьем кладбище 14:14
На поверхностях в метро и автобусах Москвы коронавируса не нашли 14:12
Жители НАО стали получать бесплатные лекарства от коронавируса 14:10
Звезда "Побега" Вентворт Миллер заявил, что будет играть только геев 13:49
Режиссер "Метода 2" назвал актера Александра Петрова животным 13:41
Путин и Алиев не обсуждали размещение российско-турецких миротворцев 13:36
Квят высказался о шансах остаться в "Альфа Таури" 13:36
В России введут электронные сертификаты на ТСР 13:34
У погибшей в фитнес-клубе дочери актера Конкина пропали бриллианты 13:34
В Bellator назвали соперника российского чемпиона Немкова 13:30
В Петербурге ужесточили ограничения из-за коронавируса 13:26
Анастасия Ракова рассказала о поддержке многодетных семьей в Москве 13:08
В Москве зарегистрировано 4477 новых случаев COVID-19 12:57
Дуэйн "Скала" Джонсон перезапустит "Царя скорпионов" 12:51
"ЕР" предложила увеличить расходы на субсидирование авиаперелетов 12:50
Москва поддержит участие российской сборной в чемпионате Cybathlon 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
11.11.2020 13:34
Рубрика: Общество

В России введут электронные сертификаты на ТСР

Текст: Елена Манукиян

Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект о внедрении электронного сертификата на технические средства реабилитации и рекомендовал его к рассмотрению в первом чтении, сообщили "РГ" в Минтруде.

Как пояснил первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, с помощью электронного сертификата гражданин сможет приобрести необходимое ему средство реабилитации с подходящим именно ему функционалом. "Сегодня есть два механизма обеспечения граждан техническими средствами реабилитации, - сказал он, - они могут предоставляться в натуральном виде и в форме получения компенсации за самостоятельно приобретенное средство. Предлагаемый сертификат будет не заменять их, а дополнять".

Инвалиды смогут ездить в московском метро без ограничений по времени

Ранее заместитель министра отмечал, что в случае принятия закона электронные сертификаты на ТСР могут ввести уже со следующего года.

В пресс-службе Минтруда рассказали, что использовать сертификат можно будет в любом магазине, в том числе - для онлайн-покупок. При этом потратить деньги по сертификату разрешено только целевым образом - именно на то ТСР, которое рекомендовано гражданину. Таким образом, электронный сертификат ускорит получение средства реабилитации. Внедрение этого механизма также будет способствовать развитию конкуренции среди производителей и поставщиков протезно-ортопедической продукции, подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что механизм использования электронного сертификата прост: к карте "МИР" будет привязана сумма компенсации на конкретное ТСР, необходимое гражданину. Формирование электронных сертификатов и их использование планируется по реестровой модели. Будет обеспечено взаимодействие между создаваемой информационной системой (ГИС ЭС) и ЕГИССО, которая уже содержит сведения о праве граждан на те или иные формы помощи.

Общество Соцсфера Соцзащита Законодательная власть Госдума Правительство Минтруд Господдержка инвалидов Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с вице-премьером Викторией Абрамченко. Главное
Интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина "РГ". Главное
Интервью с вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Главное
Вакцина "Спутник V" показала 92 процента эффективности
Принят закон о повышении НДФЛ на доходы более 5 млн рублей в год
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно