В России введут электронные сертификаты на ТСР

Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект о внедрении электронного сертификата на технические средства реабилитации и рекомендовал его к рассмотрению в первом чтении, сообщили "РГ" в Минтруде.

Как пояснил первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, с помощью электронного сертификата гражданин сможет приобрести необходимое ему средство реабилитации с подходящим именно ему функционалом. "Сегодня есть два механизма обеспечения граждан техническими средствами реабилитации, - сказал он, - они могут предоставляться в натуральном виде и в форме получения компенсации за самостоятельно приобретенное средство. Предлагаемый сертификат будет не заменять их, а дополнять".

Ранее заместитель министра отмечал, что в случае принятия закона электронные сертификаты на ТСР могут ввести уже со следующего года.

В пресс-службе Минтруда рассказали, что использовать сертификат можно будет в любом магазине, в том числе - для онлайн-покупок. При этом потратить деньги по сертификату разрешено только целевым образом - именно на то ТСР, которое рекомендовано гражданину. Таким образом, электронный сертификат ускорит получение средства реабилитации. Внедрение этого механизма также будет способствовать развитию конкуренции среди производителей и поставщиков протезно-ортопедической продукции, подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что механизм использования электронного сертификата прост: к карте "МИР" будет привязана сумма компенсации на конкретное ТСР, необходимое гражданину. Формирование электронных сертификатов и их использование планируется по реестровой модели. Будет обеспечено взаимодействие между создаваемой информационной системой (ГИС ЭС) и ЕГИССО, которая уже содержит сведения о праве граждан на те или иные формы помощи.