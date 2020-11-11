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11.11.2020 08:17
Рубрика: Видео

Видео: застрявший на путях Mercedes увернулся от поезда за миг до аварии

Текст: Вадим Давыденко

Застрять между прошлым и будущим, между жизнью и смертью, между двумя шлагбаумами (со своей полосы и со встречки) за пару секунд до появления летящего на всех парах поезда - что может быть хуже? Никто не сможет ответить на этот вопрос лучше героя этого видео, владельца кроссовера Mercedes. А уж он-то , похоже, эту ситуацию прочувствовал до конца, до самых кончиков пальцев, до корней волос и до последнего винтика своей машины.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Инцидент произошел в украинском селе Боярка Черкасской области неподалеку от столицы страны. Спешивший непонятно куда водитель иномарки успел заехать на железнодорожный переезд прежде, чем услышал гудок приближающегося поезда, а может и попросту проигнорировал все предупредительные сигналы, а заметил лишь опускающийся перед капотом шлагбаум. Занервничал и стал разворачиваться на маленьком пятачке, но габариты могучей машины осложняли процесс. А поезд был все ближе и ближе...

Ситуацию разрешил стрелочник, быстро выскочивший из своей будки и поднявший шлагбаум перед капотом Mercedes: беги, дурень, беги, не останавливаясь! Водитель пришел в себя и нажал на газ.

А через полсекунды по путям промчался состав, который мог снести Mercedes, раскатать в лепешку и размолоть на молекулы. Но хорошо то, что хорошо кончается, верно, да?

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