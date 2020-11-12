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12.11.2020 17:31
Рубрика: Дороги

"Автодор" выпустил ограниченную серию транспондеров

Текст: Евгений Гайва
Фото: ГК "Автодор" Фото: ГК "Автодор"
Фото: ГК "Автодор"

Лимитированная серия транспондеров T-pass выпущена к открытию движения по третьему пусковому комплексу Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Эти устройства отличаются набором уникальных дизайнов в современном минималистичном стиле. Всего предлагается пять вариантов. Геометрические принты, нанесенные на устройства, напоминают паттерн на шумовых экранах, расположенных вдоль трасс, а также элементы дорожного кольца, уточнили в госкомпании.

Купить транспондер можно в официальном интернет-магазине. Кроме того, устройства доступны в центрах поддержки и обслуживания пользователей на 2-м, 55-м и 99-м километрах ЦКАД, а также в дополнительном офисе в Ногинске.

Транспондер T-pass - удобный способ оплаты проезда по платным дорогам. Для их владельцев предусмотрена выгодная каскадная система скидок в зависимости от длины пройденного маршрута, напомнили в госкомпании.