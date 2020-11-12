АвтоВАЗ поднимет цены на Lada в шестой раз в 2020 году

Модельный ряд Lada снова подорожает, и случится это не с нового года, а до наступление календарной зимы - в ноябре.

Ресурс "Лайда.онлайн" со ссылкой на собственные источники сообщает, что 18 ноября 2020 года цены на Lada будут увеличены на 1%.

Так, например, седан Lada Granta в базовой версии исполнения станет дороже на 5 000 рублей и будет стоить 488 900 рублей.

Цена на Lada Vesta вырастет с 667 900 до 676 900 рублей, Xray прибавит в цене примерно семь тысяч - от 660 900 рублей.

На 6 и 8 тысяч рублей подорожают соответственно универсал Largus и трёхдверный внедорожник Lada 4x4.

В последний раз прайсы на автомобили Lada корректировались АвтоВАЗом в начале октября - тогда сезонная прибавка к стоимости составила 1-2%.