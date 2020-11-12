CD Projekt RED запустила в России новую игру по вселенной "Ведьмака"

Польская студия CD Projekt RED оригинально объявила о том, что в России стартовало тестирование The Witcher: Monster Slayer - новой мобильной игры по вселенной "Ведьмака".

Вниманию всех ведьмаков! Опасные чудовища были обнаружены в вашем регионе. Пришло время начать охоту!



Теперь The Witcher: Monster Slayer можно протестировать на iOS в России!



Скачивайте игру в App Store уже сейчас!

➡️ https://t.co/1Zr0a4sMQo pic.twitter.com/VAK4NeQdto — CD PROJEKT RED RU (@CDPR_RU) November 12, 2020

Для участия на данный момент приглашены только пользователи с устройствами на операционной системе iOS, возможно, чуть позже очередь дойдет и до Android.

Геймплейно проект повторяет концепцию сверхпопулярной в свое время Pokemon GO - геймеры должны выискивать виртуальных чудовищ на улицах города и побеждать их с помощью дополненной реальности на своих смартфонах.

Точная дата выхода The Witcher: Monster Slayer пока не называется.