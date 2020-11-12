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CD Projekt RED запустила в России новую игру по вселенной "Ведьмака"

Текст:   Богдан Бобров
12.11.2020,  
15:50
Фото: CD Projekt RED Фото: CD Projekt RED
Фото: CD Projekt RED

Польская студия CD Projekt RED оригинально объявила о том, что в России стартовало тестирование The Witcher: Monster Slayer - новой мобильной игры по вселенной "Ведьмака".

Для участия на данный момент приглашены только пользователи с устройствами на операционной системе iOS, возможно, чуть позже очередь дойдет и до Android.

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Геймплейно проект повторяет концепцию сверхпопулярной в свое время Pokemon GO - геймеры должны выискивать виртуальных чудовищ на улицах города и побеждать их с помощью дополненной реальности на своих смартфонах.

Точная дата выхода The Witcher: Monster Slayer пока не называется.

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