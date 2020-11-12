В начале ноября на Гран-при Эмилии-Романьи Квят провел лучшую гонку, заняв четвертое место, и будет стремиться к похожему результату на Гран-при в Турции в эти выходные.

- Моя философия заключается в том, что нужно продолжать выкладываться на сто процентов, в независимости от ситуации. Чем лучше отработаешь, тем выше шансы - если не на 2021 год, так на 2022-й, - приводит слова Квята официальный сайт "Формулы-1". - Конечно, я всегда стараюсь показать свой максимум, а в Имоле все просто сошлось воедино, да и машина работала очень хорошо. Пилотаж - это то, что находится под моим контролем, но есть и другие вещи, на которые я не могу повлиять.

Напомним, что Квята хотят заменить на молодого японца Юки Цуноду, выступающего в "Формуле-2". Если тот не сумеет получить суперлицензию, то на пилота "Ред Булл" Александера Албона.