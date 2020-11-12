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12.11.2020 19:10
Рубрика: Спорт

Джикия выведет сборную России на матч с Молдавией с капитанской повязкой

Текст: Максим Домчев

В товарищеском матче против сборной Молдавии капитаном сборной России по футболу будет Георгий Джикия.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
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В четверг, в 20:00 по московскому времени, сборная России в Кишиневе проведет товарищеский матч против сборной Молдавии. В отсутствии Артема Дзюбы с капитанской повязкой команду выведет на поле защитник "Спартака" Георгий Джикия.

Место в воротах займет Маринато Гилерме, в центре обороны сыграют Джикия и Игорь Дивеев, на флангах расположатся Юрий Жирков и Вячеслав Караваев. В средней линии сыграют Алексей Миранчук, Даниил Фомин и Далер Кузяев. В атаке с первых минут выйдут Денис Черышев, Федор Чалов и Алексей Ионов.

Артем Дзюба был выведен из состава сборной из-за появления скандального видео. Он не сыграет не только в этом матче, но и в предстоящих встречах Лиги наций с Турцией и Сербией, которые пройдут 15 и 18 ноября в гостях.

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