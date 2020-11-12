Гинцбург назвал главную трудность в борьбе с COVID-19

Эпидемический процесс коронавируса в России из завозного стал локализовавшимся, вот почему с ним теперь трудно бороться. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он напомнил, что для нашей страны COVID-19 начинался с завозных случаев, основным источником распространения инфекции были аэропорты. На этой стадии можно было блокировать пути передачи. Сейчас это делать невозможно, "потому что много локальных очагов собственных, которые вспыхнули и более-менее начали функционировать одновременно", - цитирует ТАСС Гинцбурга.

Ученый отметил также, что распространение инфекции в регионах особенно стало очевидно, когда все отдохнули в ограниченном количестве мест, будучи очень скученными, а потом первого сентября пошли в школу.

Ранее Гинцбург рассказал, когда начнется массовая вакцинация в России от COVID-19 по месту жительства. По его словам, вакцинация не по производственному принципу, когда не будут спрашивать, врач ты, учитель или инженер, должна начаться в январе-феврале, "когда будут отгружать каждый месяц 5-6 млн доз". В настоящее время провакцинировано уже 45-50 тысяч врачей, работающих в "красных" зонах.