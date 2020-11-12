Глава комитета поддержал санкции РФ по делу Навального против Франции и Германии

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о российских санкциях по делу Навального против Франции и Германии. По его словам, это правильный шаг.

Ранее о том, что Россия вводит ответные санкции против представителей руководящих структур Германии и Франции в связи с ситуацией вокруг блогера, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Это единственно возможная адекватная мера в ответ на абсолютно запредельную ситуацию вокруг якобы отравления блогера", - заявил Слуцкий журналистам. Он напомнил, что до сих пор Берлин так и не предоставил информацию о том, на основании каких данных были сделаны выводы о применении "новичка". Кроме того, до сих пор не раскрыты также и конкретные формулы по докладу ОЗХО.

"ФРГ стала флагманом на пути дальнейшей деградации отношений с Россией, - считает глава комитета. - И для этого не было никаких реальных причин. Кампания вокруг Навального, апофеозом которой стали противоправные антироссийские санкции ЕС, была полностью режиссирована за пределами России - в прямом и переносном смысле".