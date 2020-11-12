Грызлов заявил о полном отказе Киева от Минских соглашений

План действий по урегулированию конфликта на востоке Украины, который предложила делегация из Киева на заседании трехсторонней контактной группы, абсолютно противоречит Минским соглашениям. Более того, его можно расценить как шаг к полному отказу от этих договоренностей. Об этом заявил полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

Он напомнил, что на данном заседании контактной группы Киев должен был подготовить проект плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Однако украинская делегация представила абсолютно другой проект.

"Это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию Минских соглашений", - заявил Грызлов. Он назвал этот проект плана "очередной имитацией переговорного процесса", единственная цель которого - созыв очередного саммита в "нормандском формате". Кроме того, по словам Грызлова, Киев отказался от обязательства утвердить согласованный вариант проекта совместных действий постановлением Верховной рады Украины.

"Предлагаемый украинский вариант на данном этапе может рассматриваться как шаг к полному отказу от Минских соглашений. Это только усугубляет ситуацию и может привести к очередному кризису в переговорах", - констатировал российский полпред, которого цитирует РИА Новости.