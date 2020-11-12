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12.11.2020 18:00
Рубрика: Легковые авто

Инженеры из Финляндии придумали, как размораживать фары

Текст: Константин Руссов

Компания Canatu презентовала плёнку, которая избавит светодиодную оптику и другие поверхности, от проблемы обледенения.

Светодиоды излучают малое количество тепла, поэтому при минусовой температуре LED-оптика начинает покрываться наледью. Canatu изобрела плёнку, которая начинает размораживать поверхность в случае её обледенения.

Создатели отмечают, что плёнка никак не влияет на качество освещения и может быть приклеена к любой поверхности, в том числе к глазку камеры заднего вида, датчикам круиз-контроля и так далее.

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