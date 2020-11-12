Какие альтернативы есть у "Google Фото"

Компания Google объявила, что с 1 июня 2021 года любые фотографии и видео, которые пользователь загружает в "Google Фото", будут засчитываться в бесплатном хранилище, объем которого составляет 15 Гб.

Раньше у пользователей была возможность выбрать - хранить фотографии в исходном качестве или же выбрать "высокое". В случае, если пользователь выбирал второй вариант, он мог загрузить неограниченное количество снимков до 16 Мп, а если снимок больше 16 Мп, то тогда сервис сжимал фотографию до этого разрешения. С ранее загруженными фотографии ничего не случится - фото и видео, загруженные в высоком качестве до 1 июня, по-прежнему не будут учитываться в объеме 15 Гб и будут храниться бесплатно.

При этом как отмечают в компании, 80% пользователей сервиса потребуется около трех лет, чтобы достигнуть лимита в 15 Гб. Тем, кто будет приближаться бесплатному лимиту, компания направит соответствующее уведомление. А внедрение новых алгоритмов позволит найти те снимки, которые пользователь хотел бы удалить.

Впрочем, у "Google Фото" есть множество альтернатив. Среди них есть как платные, так и бесплатные. Например, Яндекс позволяет хранить фотографии со смартфона в любом качестве безлимитно и бесплатно. Правда, для этого потребуется скачать приложение "Яндекс.Диск" и разрешить автоматическую загрузку фотографий со смартфона в облако.

В 2013 году Mail.ru Group проводила аттракцион неслыханной щедрости: пользователи могли получить 1 Тб данных бесплатно. Так что если вы успели его получить, то можно настроить загрузку фотографий со смартфона и в облако мейла.

Если есть подписка на Microsoft 365 - сервис, который предоставляет пользователю доступ к таким программам, как Word, Excel, PowerPoint и так далее, то это значит, что можно использовать 1 Тб облачного хранилища в том числе для хранения фотографий.

Из платных вариантов можно выбрать и Dropbox. Это один из самых первых облачных сервисов, который до сих пор очень популярен как в России, так и за ее пределами. 2 Тб обойдутся в нем в 10 долларов в месяц. У тех, кто работает с фото и видео, почти наверняка есть подписка на Adobe Creative Cloud - там также предоставляется доступ к облачному хранилищу на 1 Тб. В России она стоит дорого - 1932 рубля в месяц.

Нельзя не упомянуть и сервис компании Apple - iCloud. В нем бесплатно предоставляется 5 Гб для хранения фотографий, 50 Гб можно получить за 59 рублей в месяц, 200 Гб - за 149 рублей и 2 Тб облачного хранилища обойдутся в 599 рублей в месяц.