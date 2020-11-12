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12.11.2020 13:40
Рубрика: Легковые авто

Курьер, который снес мост: он просто ехал по навигатору

Текст: Константин Руссов

В семействе "мостов глупости" пополнение: курьер Amazon выехал на поле для игры в гольф и, продолжая следовать указаниям навигатора, решил проехать под мостом, высота которого явно не соответствовала габаритам фургона.

Фото: ww.vk.com/avtovaznewsspb
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Об инциденте сообщило издание MLive, побеседовав с представителем Amazon Биллом Оффером, который и рассказал, что курьер чётко следовал подсказкам навигационной системы.

"Это забавно, и это действительно так", - сказал Оффер.

Авария нетипичная, и на место происшествия были вызваны шериф и эвакуатор. Судя по повреждениям, фургон двигался не медленно, а значит, водитель был точно уверен в проложенном маршруте.

С другой стороны, есть и претензии к администрации гольф-клуба: перед мостом не было предупреждающего о максимальной высоте проезжающих транспортных средств знака. Но кто знал, что на поле для гольфа заедет Ford Transit?

Авария был ликвидирована за полчаса. За товарами клиентов Amazon, находившихся в разбитом фургоне, была отправлена другая машина.