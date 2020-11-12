Курьер, который снес мост: он просто ехал по навигатору

Amazon delivery driver drives onto golf course, wedges van under a tunnel https://t.co/33V3oRYWcy pic.twitter.com/F7uz3q3wEM — Motoring Chat (@MotoringChat) November 10, 2020

В семействе "мостов глупости" пополнение: курьер Amazon выехал на поле для игры в гольф и, продолжая следовать указаниям навигатора, решил проехать под мостом, высота которого явно не соответствовала габаритам фургона.

Об инциденте сообщило издание MLive, побеседовав с представителем Amazon Биллом Оффером, который и рассказал, что курьер чётко следовал подсказкам навигационной системы.

"Это забавно, и это действительно так", - сказал Оффер.

Авария нетипичная, и на место происшествия были вызваны шериф и эвакуатор. Судя по повреждениям, фургон двигался не медленно, а значит, водитель был точно уверен в проложенном маршруте.

С другой стороны, есть и претензии к администрации гольф-клуба: перед мостом не было предупреждающего о максимальной высоте проезжающих транспортных средств знака. Но кто знал, что на поле для гольфа заедет Ford Transit?

Авария был ликвидирована за полчаса. За товарами клиентов Amazon, находившихся в разбитом фургоне, была отправлена другая машина.