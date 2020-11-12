Лавров призвал США понять ответственность за стратегическую стабильность

Администрация любого нового президента, хотелось бы надеяться, поймет свою ответственность за стратегическую стабильность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью российским и иностранным СМИ 12 ноября.

"Мы очень надеемся, что какая бы администрация ни сформировалась в Белом доме, она поймет свою ответственность за стратегическую стабильность, в том числе, с учетом этих очень неприятных тенденций - развал всего, что было, и неспособность создать что-то новое, что было бы настолько же всеобъемлющим", подчеркнул он.

Речь идет в первую очередь, о продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года. В середине октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить ДСНВ минимум на год без дополнительных условий, и провести за это время содержательные переговоры.

ДСНВ действует с февраля 2011 года. Согласно условиям документа, Россия и США сокращают свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в последующие годы общее количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

В настоящее время ДСНВ - единственный договор об ограничении вооружений между Москвой и Вашингтоном.