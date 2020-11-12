Москва отреагировала на слова посла Азербайджана по поводу сбитого Ми-24

Российская сторона ждет скорейшей реализации заверений президента Азербайджана Ильхама Алиева касательно расследования инцидента с российским вертолетом Ми-24, сбитым в воздушном пространстве Армении, а также - наказания виновных, цитирует ТАСС заявление источника в МИД РФ.

"Ожидаем скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных. Исходим из того, что азербайджанская сторона более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом", - заявил представитель МИД РФ.

Так российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало слова посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль-оглы о том, что "на войне как на войне, всякое может быть". Об этом дипломат заявил в ходе пресс-конференции 12 ноября.