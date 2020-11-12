Минфин: НДС на золото могут отменить с 2022 года

Минфин планирует отмену НДС на продажу золота с 2022 года, сообщил сегодня замглавы министерства Алексей Моисеев на форуме "Российский рынок драгоценных металлов".

По его словам, до этого необходимо запустить систему маркировки драгметаллов, драгкамней и изделий из них (ГИИС ДМДК) и убедиться, что она работает и не дает возможности мошенническим схемам.

"Чем быстрее мы внедрим эффективную систему, тем быстрее перейдем к вопросу об отмене НДС на золото. Я исхожу из того, что мы решим проблему, и НДС на золото может быть отменен с 1 января 2022 года, это наш план", - сказал замминистра. При этом он подчеркнул, что пока не обещает этого.

Тестирование системы начнется 1 декабря 2020 года, сообщил Юрий Зубарев, руководитель Федеральной пробирной палаты. С 1 января 2021 года на сайте Пробирной палаты появятся личные кабинеты и начнется маркировка. С 1 июля 2021 года оборот ювелирных изделий без средств идентификации будет запрещен. Полностью перейти на систему маркировки планируется до конца 2022 года - с 1 января 2023 года оборот изделий без физической маркировки будет под запретом.

Отмена НДС на золотые слитки поможет оживить рынок инвестиций в золото и открыть российским вкладчикам и инвесторам доступ к нему, считает Татьяна Фиц, директор отдела взаимодействия с центральными банками и обсуждения государственной политики Всемирного совета по золоту. "Золото является безопасным активом и диверсификатором портфелей, что особенно важно во времена кризисов, таких как нынешняя пандемия", - напоминает она.