Российский бриллиант продан на торгах в Женеве за 26,6 млн долларов

Пурпурно-розовый бриллиант "Призрак Розы", добытый на территории Республики Саха (Якутия), был продан в среду вечером на торгах в Женеве за 24,393 миллиона швейцарских франков (26,6 миллиона долларов). Вес этого бриллианта 14,83 карата.

Как сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's, оценочная стоимость этого камня составляла 23-38 миллионов долларов. По словам главы международного отдела драгоценностей Sotheby's Гари Шулера, розовые алмазы довольно редко встречаются в природе. Вес лишь одного процента из них превышает 10 карат, пишет ТАСС.

"Призрака Розы" - это бриллиант овальной формы, изготовленный из самого крупного розового алмаза, найденного в России, массой 27,85 карата. Он был назван в честь балета Михаила Фокина "Призрак Розы".

Напомним, в августе на севере Якутии рабочие добыли алмазный кристалл весом 236 карат насыщенного желто-коричневого цвета. Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России.