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12.11.2020 13:01
Рубрика: Власть

Мишустин: Люди рассчитывают на нас, и мы не имеем права их подвести

Текст: Владимир Кузьмин
Традиционное для четверга заседание правительство провело в обновленном составе. Премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил за совместную работу бывших министров Евгения Дитриха, Дмитрия Кобылкина и Владимира Якушева и представил новых.
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Во вторник, после утверждения кандидатов в Государственной Думе, президент назначил министром энергетики Николая Шульгинова, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина, министром транспорта Виталия Савельева и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Также зампредом правительства стал Александр Новак, возглавлявший Минэнерго, а Александр Козлов сменил министерское кресло, возглавив Минприроды.

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
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Сейчас перед правительством стоят новые задачи, заявил Михаил Мишустин, уделив несколько минут организационным вопросам. Президент установил национальные цели развития до 2030 года, уже идет реализация общенационального плана действий в сложных условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. "Все наши действия сейчас должны быть направлены на повышение эффективности исполнительной власти. Необходимо, чтобы вся система государственного управления работала как единый, слаженный механизм, и правительство должно действовать как команда профессионалов, которая понимает свою ответственность за будущее страны", - подчеркнул премьер.

Требования, которые люди предъявляют к власти, в современной ситуации серьезно изменились, и это справедливо, считает Мишустин. В экономике по-прежнему сохраняется непростая ситуация, а поддержка требуется как целым отраслям, так и отдельным предприятиям, малому и среднему бизнесу, каждому человеку, оставшемуся без работы, и семьям с детьми.

- Правительство должно сделать все необходимое для решения тех проблем, с которыми столкнулись наши сограждане. Именно этого требует от нас президент, - указал глава кабинета министров. - Важно минимизировать возможные потери, в том числе через адресную государственную поддержку и социальные выплаты, а также мониторить ситуацию с ценами на товары первой необходимости, продукты и лекарства. Люди рассчитывают на нас, и мы не имеем права их подвести.

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