Мишустин: Люди рассчитывают на нас, и мы не имеем права их подвести

Традиционное для четверга заседание правительство провело в обновленном составе. Премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил за совместную работу бывших министров Евгения Дитриха, Дмитрия Кобылкина и Владимира Якушева и представил новых.

Во вторник, после утверждения кандидатов в Государственной Думе, президент назначил министром энергетики Николая Шульгинова, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина, министром транспорта Виталия Савельева и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Также зампредом правительства стал Александр Новак, возглавлявший Минэнерго, а Александр Козлов сменил министерское кресло, возглавив Минприроды.

Сейчас перед правительством стоят новые задачи, заявил Михаил Мишустин, уделив несколько минут организационным вопросам. Президент установил национальные цели развития до 2030 года, уже идет реализация общенационального плана действий в сложных условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. "Все наши действия сейчас должны быть направлены на повышение эффективности исполнительной власти. Необходимо, чтобы вся система государственного управления работала как единый, слаженный механизм, и правительство должно действовать как команда профессионалов, которая понимает свою ответственность за будущее страны", - подчеркнул премьер.

Требования, которые люди предъявляют к власти, в современной ситуации серьезно изменились, и это справедливо, считает Мишустин. В экономике по-прежнему сохраняется непростая ситуация, а поддержка требуется как целым отраслям, так и отдельным предприятиям, малому и среднему бизнесу, каждому человеку, оставшемуся без работы, и семьям с детьми.

- Правительство должно сделать все необходимое для решения тех проблем, с которыми столкнулись наши сограждане. Именно этого требует от нас президент, - указал глава кабинета министров. - Важно минимизировать возможные потери, в том числе через адресную государственную поддержку и социальные выплаты, а также мониторить ситуацию с ценами на товары первой необходимости, продукты и лекарства. Люди рассчитывают на нас, и мы не имеем права их подвести.