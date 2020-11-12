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12.11.2020 15:02
Рубрика: Digital

Названы приложения, которые нельзя скачивать в Google Play

Текст: Иван Черноусов
Специалисты обнаружили в Google Play множество вредоносных мобильных приложений, нацеленных на поклонников популярной видеоигры Minecraft. "Fleeceware-приложения" предлагают новые скины, красочные обои или модификации для игры, но цена за подписку на них стоит несоразмерные сотни долларов в месяц. Об этом сообщает компания Avast.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи сообщили Google о семи fleeceware-приложениях в магазине, но в настоящий момент они все еще доступны в магазине. Это Skins, Mods, Maps for Minecraft PE (стоимость подписки 2300 рублей в месяц), Skins for Roblox (также 2300 рублей), Live Wallpapers HD & 3D Background (6900 рублей в год), MasterCraft for Minecraft (2300 рублей в неделю), Boys and Girls Skins (2300 рублей в неделю) и Maps Skins and Mods for Minecraft (также 2300 рублей в неделю).

Фото: AP Photo/James Brooks
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Fleeceware - это сравнительно новая разновидность мошенничества. Пользователю предлагают скачать интересное приложение на бесплатный пробный период, чаще всего - на три дня. Затем приложение автоматически списывает дополнительную плату до 30 долларов в неделю, не предупреждая об этом пользователя. Мошенники рассчитывают на то, что пользователь забудет об установленном приложении и его короткой пробной версии, либо не заметит реальную стоимость подписки. В отзывах на подобное приложение нет средних оценок, - в основном стоит либо 1 звезда, либо 5, - а его общий рейтинг очень низкий.

Если вы подозреваете, что установили приложение типа fleeceware, то просто удалить его будет недостаточно: не забудьте отменить подписку непосредственно в магазине приложений (Google Play - меню в верхнем левом углу - Подписки).

Digital Технологии Компании Информационные технологии Google

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