В подписанном главой государства документе не только названо количество действующих в этом регионе российских "голубых касок" и единиц техники, указаны сроки пребывания там солдат и офицеров и места их службы, но также определен порядок ротации миротворческого контингента. Президент поручил минобороны производить такую замену не реже двух раз в год. А арсенал миротворцев менять по мере выработки его ресурса и технической необходимости.

Президент России поручил Минобороны России производить замену наших миротворцев в Нагорном Карабахе с периодичностью не реже двух раз в год

В указе сказано, что ФСБ России будет осуществлять контроль за обеспечением Арменией транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой для беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. А правительство РФ обеспечит финансирование расходов, связанных с деятельностью миротворцев. Включая предоставление дополнительных гарантий и компенсаций в том числе членам их семей.

Напомним, что согласно договоренностям руководителей Азербайджана, Армении и России наша страна направит в Нагорный Карабах до 1960 миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобилей и специальной техники. Именно такие цифры фигурируют в указе президента РФ.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской накануне заявил, что обеспечивать службу наших "голубых касок" будут также армейская авиация и подразделения комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

В четверг из сообщения Минобороны России стало понятно, о каких вертолетах идет речь. Ведомство проинформировало, что военно-транспортные самолеты Ан-124 "Руслан" доставили в Ереван восемь армейских Ми-8 и Ми-24. Миротворцы используют их для воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне конфликта. Экипажи вертолетов также будут доставлять личный состав и материально-техническое имущество в труднодоступные районы Карабаха.

Эта новость практически совпала с важным известием из Еревана. В министерстве обороны республики заявили, что силы ПВО Армении совместно с ВКС России прикрыли воздушное пространство страны и Нагорного Карабаха. Фактически речь идет о создании там бесполетной зоны.

Сообщение явно требует тщательной проверки. Во всяком случае, наши военные о новом статусе карабахского неба пока ничего не объявляли.

Понятно, что для миротворцев из России оно останется открытым. Но вопросы возникают с выполнением Меморандума о создании на территории Азербайджана совместного российско-турецкого центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе.

Этот документ, подписанный министрами обороны России и Турции в минувшую среду, предусматривает сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении сторонами режима прекращения огня. На сотрудников центра также возлагается задача фиксировать нарушения этого режима, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Надо думать, что имеются в виду не только российские, но и турецкие дроны-наблюдатели. Но сочетается ли такая договоренность с объявлением в Карабахе бесполетной зоны, если она там действительно создана? Эта проблема требует отдельной проработки специалистов.

Зато появилась ясность с другим вопросом. В Кремле дали понять, что участие турецких военных в нашей миротворческой миссии в Нагорном Карабахе невозможно без согласия Баку и Еревана. А такой вопрос руководители Азербайджана, Армении и России не обсуждали. О турецких "голубых касках" в Карабахе ничего не сказано и в подписанном ими заявлении, которое санкционировало ввод туда наших "голубых касок".

"Мы по-прежнему исходим из того, что миротворцами выступают российские военные, которые уже дислоцируются в зоне соприкосновения сторон, - объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - А взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра, который будет расположен на территории Азербайджана".

Между тем

Военные следователи 102-й российской военной базы в Армении возбудили уголовное дело по факту гибели двух членов экипажа военного вертолета Ми-24. Сообщается, что пока дело рассматривается по статье 351 УК РФ - нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности. Наказание за это преступление - до семи лет лишения свободы. Не исключено, что дело будет переквалифицировано на более тяжкое.

Сейчас российские военные во взаимодействии с коллегами из Армении и Азербайджана проводят первоначальные следственные действия. Уже осмотрено место происшествия и назначены различные экспертизы, в том числе летно-техническая.

Официально

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. "Я уверен, что, если мы будем выполнять все, о чем договорились, - а пока я не вижу признаков того, что кто-то пытается сорвать эти договоренности, - выиграют все", - отметил Лавров. По его словам, "армянское правительство понимает всю свою меру ответственности, понимает, что подписалось под этими договоренностями, исходя из высших интересов своего народа". "У нас есть полное убеждение в том, что стороны заинтересованы в пребывании российских миротворцев. Мы сделали такую оговорку о возможности прекращения их мандата, но давайте не будем сейчас строить какие-то "прожекты", прогнозы делать", - отметил глава МИД России. Лавров обратил внимание, что последние договоренности по Нагорному Карабаху отличаются от предыдущих тем, что предполагают реальный механизм мониторинга ситуации в регионе. Что касается определения статуса Нагорного Карабаха, то это будет зависеть от того, что будет предпринято для восстановления этноконфессионального согласия в регионе, отметил Лавров, подчеркнув, что никаких искусственных сроков тут не ставится. "Все беженцы, перемещенные лица имеют право вернуться в Карабах, восстановить свои культурные, религиозные, цивилизационные корни", - заявил российский министр. Он подчеркнул: "Предстоит многое сделать в целом, чтобы культурное наследие и армян, и азербайджанцев, которые связаны с Карабахом очень плотно, глубоко исторически, чтобы оно тоже стало объединяющим моментом в тех шагах, которые предстоит применять", - отметил Лавров. Москва же намерена привлечь ЮНЕСКО, чтобы сохранить культурные ценности в Нагорном Карабахе, обеспечивать уважительное к ним отношение.

Подготовил Юрий Когалов