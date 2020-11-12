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12.11.2020 18:20
Рубрика: Экономика

Оптимизм рынка удержит нефтяные цены выше 40 долларов до конца года

Текст: Сергей Тихонов
Цены на нефть, подскочившие на новостях об успешных испытаниях вакцины от COVID-19, могут удержаться на сегодняшнем уровне почти до середины декабря. Но к концу года велика вероятность отката к 40 долларам за баррель из-за недостатка спроса на мировом рынке.
Фото: Виктор Драчев/ТАСС Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

На фоне роста котировок марки Brent, в моменте превысивших значение - 45 долларов за баррель, были опубликованы весьма сдержанные прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства, в которых снижены ожидания по восстановлению спроса на нефть в 2020 и 2021 году. Связано ухудшение прогнозов с медленным восстановлением потребления, осложненным второй волной пандемии и повторным введение локдаунов во многих странах мира. Причем, в отчете МЭА, в противовес обзору ОПЕК, сказано, что вакцины от COVID-19 не помогут сильно улучшить ситуацию со спросом на нефть в первом полугодии 2021 года. Справедливость этого утверждения доказывает быстрый откат котировок барреля с пика цен 11 ноября, когда были опубликованы новости о новой вакцине.

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"Нефть завершила трехдневное ралли резким разворотом после того, как внимание рынка сместилось с надежд на вакцины в сторону опасений по поводу усиления карантинов из-за роста числа заболевших в разных странах", - говорит глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. По его мнению, теперь котировки будут удерживаться за счет ожиданий встречи ОПЕК+, где вероятно будет принято решение о продлении на какой-то период 2021 года действующих квот сокращения добычи в 7,7 млн баррелей в сутки.

Нужно отметить интересный нюанс, что на встрече мониторингового министерского комитета ОПЕК+ 17 ноября, скорее всего такое решение не будет принято. Благодаря последнему росту котировок, сейчас ситуация на нефтяном рынке не выглядит критической и можно отложить судьбоносное решение на какой-то срок. В начале декабря должна традиционно состояться конференция стран ОПЕК+, где вероятно и будет объявлено об изменениях в условиях сделки. Рынок, в этом случае, при отсутствии каких-то новых негативных факторов, будет удерживать сегодняшний уровень котировок на ожиданиях этого решения.

"Основным фактором стабильности нефтяного рынка сейчас является соглашение ОПЕК+, и важно не то, какие именно решения приняты организацией в какой-то конкретный момент, а сохранение работоспособности самого механизма контроля предложения", - считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Фото: iStock
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Кроме того, к сегодняшнему дню на рынок почти перестала влиять информация о росте добычи в Ливии, которая сильно давила на нефтяные цены с сентября этого года. Производство в стране почти восстановилось до максимального довоенного уровня и сейчас превышает 1,1 млн баррелей в сутки. Ожидается, что на этом рост остановится. В действительности такие дополнительные объемы нефти на рынке тормозят и без того медленное восстановление мирового спроса, но негативный новостной фон ослаб.

После того, как все ожидания рынка сбудутся, реагировать ему останется только на статистику о добыче и запасах в США, дисциплину исполнения сделки ОПЕК+ и реальные данные о восстановлении спроса, поэтому к концу года можно ожидать некоторое снижение нефтяных цен.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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