Орбиту МКС увеличат на 1,2 километра

Орбита Международной космической станции (МКС) будет скорректирована в четверг. Маневр будет выполнен при помощи двигателей транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда", сообщили в "Роскосмосе".

Двигатели буду запущены в 22:50 мск и проработают 363,5 секунды. Это позволит увеличить среднюю высоту орбиты МКС примерно на 1,2 км. В результате она составит 419,4 км над поверхностью Земли, пишет ТАСС. По данным специалистов, маневр необходим для формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18", запланированных на весну 2021 года.

Ранее американский астронавт Кэтлин Рубинс установила беспроводные датчики в российском модуле "Звезда". Речь идет о промежуточной камере, в которой ранее была обнаружена трещина, ставшая причиной утечки воздуха. Датчики позволят измерить нагрузки на конструкцию отсека при выполнении определенных манипуляций, в том числе во время коррекции орбиты.

Отметим, что сейчас на МКС находятся россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.