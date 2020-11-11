Перед коррекцией орбиты МКС в российском модуле установили датчики

Американский астронавт Кэтлин Рубинс установила беспроводные датчики в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции. Речь идет о промежуточной камере, в которой ранее была обнаружена трещина, ставшая причиной утечки воздуха.

Датчики позволят измерить нагрузки на конструкцию отсека при выполнении определенных манипуляций. В частности, 12 ноября будет произведена коррекция орбиты станции с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14".

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре прошлого года. С тех пор специалисты решают, как залатать дыру. В декабре на станцию, возможно, доставят азот для пополнения атмосферы МКС и средства для окончательной герметизации трещины. Об этом РИА Новости рассказали в "Роскосмосе".