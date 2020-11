Panasonic создала "умный дом" для хомячка

Panasonic запустила на популярном портале для разработчиков GitHub оригинальный проект "D+IO".

Японская корпорация предоставила всем желающим возможность самостоятельно конструировать различные девайсы - от интеллектуальных датчиков CO2 до "умного дома". А потом поделиться своими проектами.

Как уточнили в пресс-службе компании, переход от концепции DIY (Do It Yourself - "Сделай сам") к D+IO (Do It Ourselves - "Сделаем вместе") будет способствовать появлению инновационных концептов и идей для новых продуктов.

Сейчас на портале есть две интересных разработки, к которым прилагаются готовые "рецепты" (исходные коды, списки необходимых деталей, места их приобретения, схемы, руководства по сборке и так далее). Первое - это небольшая птичка, которая постоянно отслеживает содержание в воздухе СО2 и в определенный момент сигнализирует владельцам, что нужно проветрить помещение. Это, как полагают разработчики, особенно актуально в условиях пандемии.

Второе - "умный дом" для мелких домашних питомцев, которые очень популярны в Японии. Инженеры Panasonic выбрали в качестве примера домик для хомяка. Установленные в нем датчики отслеживают самые важные показатели жизни питомца - время активности, количество проходов через определенную зону, скорость вращения колеса, ежедневное измеряют вес и выводят его среднее значение, а также определяют температуру и влажность в клетке.

Все эти данные считываются микрокомпьютером и отображаются на дисплее. Их можно сохранить в облаке и использовать для анализа поведения животного, его самочувствия и настроения. Интерфейс также доступен со смартфона.

- Хозяева часто не замечают, что их маленький питомец заболел. Отследить его самочувствие по активности довольно сложно, особенно если речь о таком ночном животном, как хомяк. Поэтому я решил визуализировать его физическое состояние, - пояснил представитель отдела дизайна, дивизион продвижения инноваций корпорации Panasonic Даичи Кавасима.

Пользователи могут кастомизировать проект, улучшать его, добавлять новые функции, детали. А также создавать на его основе "умные дома" для других животных.