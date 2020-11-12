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12.11.2020 07:47
Рубрика: Общество

Пять самых важных дат для поступающих в колледжи в 2021 году

Текст: Ксения Колесникова
Опубликован приказ Министерства просвещения, устанавливающий порядок приема на обучение по программам среднего профессионального образования. Он будет действовать с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года.

Вот пять самых важных дат для абитуриентов из него.

Не позднее 1 марта - образовательная организация должна разместить на своем сайте и информационном стенде правила приема, условия для "платников" и бюджетников, перечень вступительных испытаний и доступных специальностей и профессий.

Не позднее 1 июня - будет опубликовано общее количество мест по каждой специальности: и для "платников" и для бюджетников. Правила подачи и рассмотрения апелляций, информация о количестве мест в общежитии.

Не позднее 20 июня - начинается прием документов.

До 10 августа - идет прием заявления на направления, которые требуют дополнительных вступительных испытаний.

До 15 августа - идет прием документов на очную форму обучения. (Он продлевается до 25 ноября при наличии свободных мест).

Фото: iStock
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Это уже третий опубликованный за осень документ, в котором устанавливается порядок приема в образовательные организации. Ранее Минпросвещения опубликовало новый порядок приема детей в школы. А Минобрнауки - изменило порядок приема в вузы. И во всех документах есть значительные новшества.

Какие изменения нужно учитывать поступающим в колледжи и техникумы в 2021 году? Для "Российской газеты" это комментирует замдиректора Центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС Светлана Осадчева.

- Надо сказать, что из-за ситуации с пандемией временный порядок приема в колледжи министерство просвещения опубликовало еще в мае 2020 года - но он, по сути, "работал" всего несколько месяцев. Сейчас опубликован новый документ, рассчитанный уже до 2027 года. Раньше все подобные приказы были бессрочными.

Что принципиально нового? Во-первых, есть технические моменты. Например, абитуриент должен подписать согласие на обработку персональных данных. Во-вторых, расширен перечень индивидуальных достижений, которые дают преимущество при поступлении. Это победа в Олимпийских играх, чемпионатах и первенствах Европы, чемпионатах WorldSkills и т.д.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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В-третьих, расширен перечень специальностей, при поступлении на которые проводятся дополнительные вступительные испытания. Раньше в нем было 44 направления: все, что связано с физкультурой, медициной, пожарной безопасностью и чрезвычайными ситуациями. Плюс творческие направления - балет, актерское искусство, музыкальное и т.д. Сейчас сюда добавилась еще одна дисциплина - это "театральная и аудиовизуальная техника". По всем остальным специальностям и профессиям, которые в этот список не входят, в колледжах и техникумах по-прежнему будет проводиться конкурс аттестатов. Принцип простой: у кого оценки лучше - тот получает больше шансов на бюджетное место.

А самое главное изменение в том, что до 2027 года закреплен новый порядок подачи заявлений на поступление. Его теперь абитуриент может подать не только лично в приемную комиссию, но и в электронном виде - через сайт образовательной организации, если он предусматривает такой функционал. Через цифровые порталы региональных и муниципальных госуслуг. И даже просто по электронной почте. И для ребят, которые живут в другом городе, это гораздо удобнее.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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