Планировать ремонт дорог в России будут на основе данных инновационных передвижных лабораторий, начиненных лазерами и георадарами. Современные технологии используют для выполнения нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", рассказал генеральный директор РОСДОРНИИ Алексей Варятченко. Первую лабораторию "Эскандор" институт выпустит на дороги южных регионов в марте следующего года.

Сейчас качество дорог проверяют сразу три автомобиля, замеры делают через каждые 50 метров. Например, чтобы проверить толщину асфальта, специалисты сверлят дорожное полотно. Такие работы затратны, да и полученные данные в регионах не всегда удается проверить.

Инновационная лаборатория на колесах снимает информацию, двигаясь в потоке автомобилей со скоростью до 80 километров в час. Георадар по отраженным волнам определяет обводненные участки трассы, пустоты, где могут произойти провалы. Толщина дорожного покрытия рассчитывается с точностью до десятых долей миллиметра. Лидар с помощью светового луча сканирует дорогу, и система сразу же отмечает глубину колеи, поперечные неровности дороги. Так же измеряется прочность дорожного полотна.

Все данные и от лаборатории, и от регионов будут стекаться в Систему контроля дорожных фондов (СКДФ). Это единая база о состоянии дорог, созданная в рамках нацпроекта. До начала его выполнения в России даже не было единого реестра автодорог.

Внедрение новшества обойдется в 500 млн рублей, экономия на ремонте будет на порядок больше

Для проверки основных федеральных и региональных дорог общей протяженностью до 800 тысяч километров потребуется пять лабораторий. Пока создана одна. "Представим в ноябре лабораторию руководству страны, чтобы получить "добро" на производство остальных. Надеемся нас поддержат", - говорит Варятченко. Стоит машина 100 млн рублей. Но если сразу правильно определить тип требуемого ремонта и не тратить деньги каждый год на замену покрытия, можно сэкономить неизмеримо больше, говорят в РОСДОРНИИ. К тому же подобные зарубежные лаборатории обходятся в 4-5 млн евро, то есть в 3-4 раза дороже. Пока в мире действует всего около 20 таких лабораторий, Россия имеет возможность занять свою нишу на этом рынке и предлагать экспертизу дорог за рубежом.