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12.11.2020 16:02
Рубрика: Легковые авто

Почему не стоит хранить солярку в гараже

Текст: Майя Бирюкова
Некоторые автовладельцы устраивают в гараже склад топлива: запасы позволяют пережить сезонное повышение цен и немного сэкономить. Но есть серьезные причины не делать этого, особенно если речь идет о дизеле.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

С точки зрения пожароопасности солярка лучше бензина, поскольку ее пары достаточно плохо воспламеняются и куда проще тушатся, если все-таки загорелись. Но основная проблема дизельного топлива - его сильная испаряемость.

Фото: iStock
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Пары топлива очень токсичны, а симптомы отравления начинают проявляться в течение 1-2 недель постоянного контакта. Первыми страдают слизистые. У человека развиваются кожные заболевания, отеки, начинаются резкие боли, пишет aif.ru. Вдыхание концентрированных паров приведет к кашлю, одышке, повышению температуры, может даже развиться пневмония.

Наиболее опасно сернистое дизельное топливо, чем больше процент серы - тем сильнее поражается кожа. Ни в коем случае при перекачке солярки из бочки в канистру не следует пытаться создать ртом антидавление, как это делают некоторые автомобилисты. Ядовитая химия больно ударит по желудку и легким даже в небольших количествах. Не исключено развитие гепатита, поскольку нефтепродукт поражает печень.

Опасен и случайный разлив дизельного топлива. При соединении с кислородом образуется токсичная смесь, которая долгое время отравляет все вокруг. Обычной тряпкой такую лужу не вытереть. Нужно специальное средство типа Hydrobreak, которые расщепит смесь на простые компоненты, разлагающиеся в атмосфере. От остатков разлитого топлива избавят бактерии-паразиты, которые уничтожат солярку и образуют подобие желе.

Важны условия хранения топлива. Температура воздуха не должна превышать 20 градусов: в этом случае солярка может храниться год. При более высокой температуре усиливается процесс испарения, за полгода консистенция топлива изменится настолько, что заливать в автомобиль его будет нельзя.

#авто