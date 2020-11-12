- Картина с кругом претендентов в целом ясна, - цитирует Польховского сайт Союза биатлонистов России (СБР). - Сейчас проведем последний этап подготовки к старту сезона. Базовую работу команда проделала хорошую, осталось правильно подвестись и реализовать все наработанное. Конечно, выходя на старт, сборная России будет бороться за медали.

Кубок мира откроется в финском Контиолахти 27-29 ноября. Польховский подчеркнул, что туда должны отправиться только здоровые спортсмены. Так что всех спортсменов регулярно тестируют. В случае форс-мажора будет возможность произвести замену в рамках ковидного протокола, который всем командам разослал IBU.