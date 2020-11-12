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12.11.2020 22:10
Рубрика: Спорт

Польховский прицелился

Биатлонисты ждут вызова в команду
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 256(8310)
Мужская сборная России по биатлону, которая находится на сборах в Ханты-Мансийске, провела две контрольные тренировки. Но с составом команды на предновогодние этапы Кубка мира главный тренер Валерий Польховский определится не раньше 18 ноября.

- Картина с кругом претендентов в целом ясна, - цитирует Польховского сайт Союза биатлонистов России (СБР). - Сейчас проведем последний этап подготовки к старту сезона. Базовую работу команда проделала хорошую, осталось правильно подвестись и реализовать все наработанное. Конечно, выходя на старт, сборная России будет бороться за медали.

В расписании Кубка мира по биатлону произошли изменения

Кубок мира откроется в финском Контиолахти 27-29 ноября. Польховский подчеркнул, что туда должны отправиться только здоровые спортсмены. Так что всех спортсменов регулярно тестируют. В случае форс-мажора будет возможность произвести замену в рамках ковидного протокола, который всем командам разослал IBU.

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