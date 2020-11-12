Потливость назвали признаком опасной болезни

Потливость без какой-либо очевидной причины может быть одним из ранних признаков начала дегенеративного заболевания центральной нервной системы, пишет британское издание Express со ссылкой на Американскую ассоциацию болезни Паркинсона (APDA).

Чрезмерное потоотделение - относительно частый признак данной болезни, особенно если ее не лечить. Чаще всего этот симптом наблюдается в верхней части тела, сообщается на сайте APDA.

Поскольку болезнь Паркинсона является одним из видов двигательного расстройства, связанные с ней немоторные симптомы часто можно не заметить, предупреждают специалисты. В некоторых более редких случаях речь наоборот идет о снижении потоотделения.

Данные нарушения связаны с неспособностью тела правильно регулировать свою температуру. Это происходит из-за того, что вследствие болезни Паркинсона наблюдаются патологические изменения в ответственных за данную функцию частях мозга, а также в нервах, регулирующих работу потовых желез. Одна из распространенных комбинаций - снижение потоотделения тела и повышенное потоотделение лица.