Автоплатеж на благотворительность появится на mos.ru

Напомню, новый сервис запущен в тестовом режиме 16 октября по инициативе благотворительных организаций. С его помощью горожане могут делать пожертвования в своих аккаунтах на mos.ru в разделе "Мои платежи". Кому помогать - москвичи выбирают сами. Они могут направить деньги на лечение тяжелобольных детей, людям с особенностями здоровья, малоимущим, а также на поддержку бездомных животных. Сейчас на портале зарегистрировано девять благотворительных проектов. Есть известные фонды с хорошей репутацией: "Справедливая помощь доктора Лизы", "Со-единение", "Женщины за жизнь" и другие. В ближайшее время присоединятся еще 14, а до конца года будет уже около 30 организаций.

"Москвичам удобно делать пожертвования параллельно с оплатой различных услуг, например, коммунальных. Таких переводов поступает в три раза больше, чем самостоятельных пожертвований. Всего горожане уже сделали свыше тысячи переводов. Их средняя сумма сейчас составляет более 200 рублей", - рассказала Наталья Сергунина.

Значительно упростит сбор средств система автоплатежей, считает директор по развитию благотворительного фонда Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!" Татьяна Иванова. По ее словам, москвичам достаточно один раз зайти на сайт, оформить ежемесячный автоплатеж с любой суммой, например, 50 рублей, и дальше только получать отчеты от организаций, как были потрачены эти деньги. "Что касается автоплатежей, то это очень интересная тема. Я думаю, что такая система будет востребована. Мы обсудим с коллегами возможность и сроки ее создания", - отметила заммэра.

По словам исполнительного директора фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" Натальи Соколовой, привлечь горожан к благотворительности поможет пиар-акция нового сервиса. Но вицемэр заметила, что решение о масштабной рекламной кампании не принималось вместе с запуском сервиса только потому, что его нужно было протестировать - с большим числом пользователей в первые же дни работы он мог не справиться. Теперь, когда сервис прошел все испытания, его реклама появится уже в конце ноября.

Пожертвовать можно на лечение тяжелобольных детей, малоимущим, бездомным животным

В свою очередь президент благотворительного фонда помощи тяжелобольным людям "Гольфстрим" Марина Зубова отметила, что и на главной странице городского портала нужен баннер со ссылкой на сервис, потому что сейчас его сложно найти. Важно, что новый сервис должен помочь москвичам узнать больше о фондах с хорошей репутацией и оградить благотворителей от мошенников.