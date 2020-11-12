Более 5,5 тыс. развлекательных заведений в Москве используют QR-коды

Более 5,5 тыс. заведений в Москве используют QR-коды, ночные заведения выполняют эти требования добросовестно, нарушения единичны. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

- Ограничения, где могут использоваться QR-коды, нет, на сегодняшний день уже более 3 тыс. организаций используют QR-коды на 5,5 тыс. локаций, - рассказал Немерюк.

Ранее глава столичного департамента торговли и услуг сообщил, что московским компаниям разрешили проводить новогодние корпоративы при соблюдении противоэпидемических мер. Например, на них может быть не более 50 гостей, должна соблюдаться социальная дистанция, а завершить мероприятия нужно не позднее 23:00. Требования относятся не только к мероприятиям в ресторанах, но и в самих помещениях организации. Если нарушений данных санэпидмер не будет, то и сами организации штрафов не получат, сказал Немерюк.