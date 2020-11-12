Ярославских пенсионеров старше 65 лет обязали сидеть дома

В Ярославской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией введен обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Соответствующий указ подписал губернатор региона Дмитрий Миронов.

- Покидать место проживания или пребывания можно будет только для обращения за медицинской помощью, при прямой угрозе жизни и здоровью, для приобретения товаров и услуг (в ближайшей доступности) и для выгула домашних животных, - рассказал Дмитрий Миронов на своей странице в соцсети.

Работающие люди старше 65 лет, по словам главы региона, смогут уйти на оплачиваемый больничный с 12 по 25 ноября. Причем назначение пособия по временной нетрудоспособности не потребует заполнения каких-либо документов.

- Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования в течение семи дней с момента поступления сведений от работодателя, - пояснил губернатор.

Также в Ярославской области установлен запрет для столовых, буфетов, кафе и прочих предприятий общепита на оказание услуг в помещениях с 23:00 до 06:00 и проведение мероприятий с численностью посетителей больше десяти человек.

По данным правительства Ярославской области, на 12 ноября число жителей региона, у которых выявлена коронавирусная инфекция, увеличилось на 169 человек. Всего с начала пандемии такой диагноз был поставлен 13188 гражданам. Из них выздоровели 11997 человек, умерли - 69.