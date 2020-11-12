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12.11.2020 20:37
Рубрика: Происшествия

Названа возможная причина пожара в рязанском ТЦ

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

Причиной возгорания в торгово-развлекательном центре "М5 Молл" в Рязани могло стать короткое замыкание. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, это основная версия, но рассматриваются и другие, в том числе - нарушение требований пожарной безопасности.

Фото: rzn.info
В горящем рязанском ТЦ обрушилась часть стены

Пожару был присвоен третий номер сложности. В результате возгорания в торгово-развлекательном центре огнем поражено 500 квадратных метров площади. По предварительным данным, пострадавших нет.

На место ЧП выезжали вице-губернатор Игорь Греков и врио начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Александр Савуков. В тушении были задействованы 15 пожарных машин и более 50 человек. Был также направлен пожарный поезд со станции Рыбное, сообщает правительство региона.

После пожара в ТЦ "М5 Молл" все торгово-развлекательные центры региона проверят на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Соответствующее распоряжение дал губернатор Рязанской области.

"Счастье, что никто не пострадал, и оперативно была проведена эвакуация. Но очень плохо, что возгорание в торговом центре вообще стало возможным", - написал Николай Любимов на своей страничке в соцсетях. Он также сообщает, что потребовал провести проверку в кратчайшие сроки.

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