Прокуратура взяла на контроль аварию в Дзержинском

Прокуратура Московской области поручила Люберецкой городской прокуратуре провести проверку в связи с прорывом трубы на Томилинской улице в городе Дзержинском. По поручению прокурора Московской области на место происшествия выехал Люберецкий городской прокурор Дмитрий Девятко.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Подмосковья, в результате аварии несколько детей получили ожоги различной степени тяжести. По данным МЧС, в результате прорыва трубы ГВС произошел разлив горячей воды на проезжую часть. Четверо детей 10-12 лет переходили дорогу и получили термические ожоги.

Прокурорская проверка должна установить причины и условия произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц по соблюдению законодательства в сфере ЖКХ.

Как отметили в надзорном ведомстве, ход проверочных мероприятий поставлен на контроль в аппарате прокуратуры Московской области.