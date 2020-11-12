СК начал проверку после прорыва трубы с кипятком в Подмосковье

В Московской области следователи начали проверку после прорыва трубы с кипятком, из-за которого дети получили серьезные ожоги.

Как уточняют в пресс-службе ГСУ СК региона, сообщение об этом инциденте поступило в Люберецкий следственный отдел из полиции. Ожоги получили четыре 12-летние девочки, которые переходили дорогу в момент прорыва трубы. Когда они оказались на проезжей части, из-под земли ударил столб горячего пара.

На место уже прибыла следственная группа, выясняются все подробности произошедшего.