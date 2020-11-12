Собянин объяснил, можно ли гулять в новогоднюю ночь

Массовых мероприятий в новогоднюю ночь в Москве не планируется, однако гулять по улицам в новогоднюю ночь никто не запрещает. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопросы в эфире телеканала "Россия 24".

"Новый год придет по расписанию. Это семейный праздник, если большая семья, то надо праздновать дома. Никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь", - сказал он.

Мэр также отметил, что московские власти принимают минимальные ограничения в связи с пандемией, и выразил надежду, что дальнейших мер не потребуется.