В комитете Госдумы поддержали введение ограничений в Москве в новогоднюю ночь

Отмена массовых мероприятий в новогоднюю ночь - оправданный шаг. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, комментируя заявление мэра Москвы Сергея Собянина на эту тему.

Ранее стало известно, что никаких массовых мероприятий в Новый год в Москве не будет, хотя гулять по улицам в новогоднюю ночь никто не запрещает. Мэр Москвы назвал ограничения неприятными, но необходимыми в сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Достаточно выверенные шаги и в общем-то необходимые", - согласился с этой позицией Говорин в комментарии RT. По его словам, решение оправдано в нынешней непростой ситуации. Депутат отметил, что оно основано на негативном опыте, когда после массовых мероприятий возникали дополнительные риски заболеваемости. "Поэтому не хочется, чтобы в 2021 год мы вошли, бурно отпраздновав этот Новый год, а потом получив сразу же такие последствия", - резюмировал он.