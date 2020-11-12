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12.11.2020 15:56
Рубрика: Власть

В комитете Госдумы поддержали введение ограничений в Москве в новогоднюю ночь

Текст: Татьяна Замахина

Отмена массовых мероприятий в новогоднюю ночь - оправданный шаг. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, комментируя заявление мэра Москвы Сергея Собянина на эту тему.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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Ранее стало известно, что никаких массовых мероприятий в Новый год в Москве не будет, хотя гулять по улицам в новогоднюю ночь никто не запрещает. Мэр Москвы назвал ограничения неприятными, но необходимыми в сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Достаточно выверенные шаги и в общем-то необходимые", - согласился с этой позицией Говорин в комментарии RT. По его словам, решение оправдано в нынешней непростой ситуации. Депутат отметил, что оно основано на негативном опыте, когда после массовых мероприятий возникали дополнительные риски заболеваемости. "Поэтому не хочется, чтобы в 2021 год мы вошли, бурно отпраздновав этот Новый год, а потом получив сразу же такие последствия", - резюмировал он.

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